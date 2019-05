Estos son los juegos gratuitos de NES en Nintendo Switch Online

Nintendo ha confirmado oficialmente el plantel de juegos gratuitos de NES para los suscriptores del servicio en línea de Switch en mayo. A partir del día 15 estarán disponibles 'Donkey Kong Jr.' (secuela del popular 'Donkey Kong'), 'Clu Clu Land' y 'Vs. Excitebike', una versión del juego lanzada inicialmente solo en Japón con soporte para el modo multijugador cooperativo y competitivo.

Hasta la fecha, son cerca de 40 los juegos de NES que puedes encontrar en la biblioteca de Switch Online, incluyendo 'Balloon Fight', 'Béisbol', 'Donkey Kong', 'Double Dragon', 'Dr. Mario', 'Excitebike', 'Ghosts'n Goblins', 'Gradius', 'Ice Climber', 'Ice Hockey', 'The Legend of Zelda', 'Mario Bros', 'Pro Wrestling', 'River City Ransom', 'Fútbol', 'Super Mario Bros.', 'Super Mario Bros. 3', 'Tecmo Bowl', 'Tenis' y 'Yoshi'. Aunque durante las últimas semanas se viene rumoreando sobre la llegada de juegos de Super Nintendo a Switch Online, hasta ahora la casa de Kioto no ha confirmado nada este sentido, de hecho, desde Nintendo se afirma que la única plataforma que actualmente admite Switch es NES.

