'Shadow of the Tomb Raider' recibe su último paquete de contenido descargable

'El camino a casa' llega a 'Shadow of the Tomb Raider'.

'El camino a casa' llega a 'Shadow of the Tomb Raider'.

'El camino a casa', el último contenido descargable de 'Shadow of the Tomb Raider', ya está disponible como descarga gratuita para quienes tengan el pase de temporada en Xbox One, PlayStation 4 y Windows PC/Steam. Tras el final de la aventura los ánimos se habían calmado y la batalla parecía haber terminado. Sin embargo, cuando varios aliados desaparecen, Lara debe explorar unos antiguos túneles en su busca. Esta nueva aventura incluye una nueva tumba de desafío que contiene un secreto oculto.

El paquete de contenido del juego de Eidos-Montréal y Crystal Dynamics también añade el nuevo atuendo Centinela nocturna, que prolonga la concentración y la percepción; además del arco Plateado, que hace que las flechas penetren las armaduras o incluso a varios enemigos sin protección. Por su parte, la nueva habilidad Toque mágico permite a Lara usar menos recursos al fabricar cosas sobre la marcha. Para completar el paquete, ahora todas las tumbas se pueden jugar en los modos Reto de puntuación y Contrarreloj desde el juego principal. 'Shadow of the Tomb Raider' ya está disponible en todo el mundo para Xbox One, PlayStation 4 y PC Windows/Steam. Disfruta del tráiler del contenido descargable "El camino a casa" a continuación.

Más información en elsotanoperdido.com