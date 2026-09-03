Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: juicio a Raúl AsencioTiempo en TenerifeTráfico en Santa CruzLey de Costas en CanariasDirecto: crisis en CeutaParo en CanariasCD Tenerife
instagramlinkedin

Problemas con la IA

ChatGPT, Claude y Grok experimentan una caída de servicio generalizada que afecta a España

Los servicios de inteligencia artificial más populares han sufrido una interrupción generalizada sin causa aparente, afectando a usuarios en España y otros lugares

ChatGPT, Claude y Grok experimentan una caída de servicio generalizada que afecta a España.

ChatGPT, Claude y Grok experimentan una caída de servicio generalizada que afecta a España. / ShutterStock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Los servicios de inteligencia artificial ChatGPT, Claude y Grok han dejado de estar disponibles de manera simultánea en la tarde de este jueves por causas que se desconocen y que han provocado una caída generalizada que también afecta a España.

El servicio Down Detector, que monitoriza la caída de servicio de internet, ha informado de problemas en tres de los 'chatbots' más populares, que han comenzado esta tarde, hacia las 15:00 horas (España peninsular). Los usuarios reportan problemas que impiden usar tanto el sitio web como la aplicación móvil.

Noticias relacionadas

Los portales de estado de los tres servicios informan de errores frecuentes en las solicitudes, queya están investigando y trabajando en una corrección. En el caso de Claude, se indica que afecta a Mythos 5.1, Fable 5.1, Opus 5, Opus 4.8 y Opus 4.6, mientras que OpenAI señala que se han visto afectados ChatGPT y Codex. SpaceXAI, responsable de Grok, también ha confirmado la interrupción de servicio.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
  2. Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en el litoral de Santa Cruz de Tenerife
  3. El palo de Manu Guill a Pedro Rodríguez: 'En el CD Tenerife está quien quiere
  4. La Laguna Tenerife, atrapado entre las ansias de un nuevo pabellón a corto plazo y la obligación de «mimar» el Santiago Martín
  5. Gomis y Jureskin debutan y Dani Fernández y Jesús de Miguel golean en el amistoso entre CD Tenerife y CD Laguna (5-0)
  6. Ten-Bel, la ciudad de vacaciones de Tenerife que los vecinos resucitan a golpe de escoba y cizalla
  7. Un hombre de 65 años resulta herido tras caer desde un edificio a la vía pública en Santa Cruz de Tenerife
  8. Doble rol para Pau Fernández

El Sobradillo celebra sus fiestas del Carmen con tradición, música y la XIII Carrera Benéfica Lolo Dorta

El Sobradillo celebra sus fiestas del Carmen con tradición, música y la XIII Carrera Benéfica Lolo Dorta

Una investigación sobre menores robados en Canarias llegará a algunas de las universidades más prestigiosas del mundo

Una investigación sobre menores robados en Canarias llegará a algunas de las universidades más prestigiosas del mundo

Hallan los restos óseos de una bebé dentro de una casa en Tarragona

Hallan los restos óseos de una bebé dentro de una casa en Tarragona

La rehabilitación del bloque 8 de Los Verodes permitirá ahorrar más de la mitad de energía

La rehabilitación del bloque 8 de Los Verodes permitirá ahorrar más de la mitad de energía

Notición de las excomponentes de Nueva Línea: anuncian el nombre de su formación

Notición de las excomponentes de Nueva Línea: anuncian el nombre de su formación

Middle East Forum: los donantes de MAGA y los lazos con Israel del 'think tank' que instó a Marruecos a tomar Ceuta

Middle East Forum: los donantes de MAGA y los lazos con Israel del 'think tank' que instó a Marruecos a tomar Ceuta

Vodafone entrega a la UME la primera unidad móvil con la tecnología 5G avanzada para actuar ante grandes emergencias

Vodafone entrega a la UME la primera unidad móvil con la tecnología 5G avanzada para actuar ante grandes emergencias

La etapa 12 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 12 de la Vuelta a España, en imágenes
Tracking Pixel Contents