Tim Cook se despide de Apple tras 15 años con un récord y un nuevo iPhone en camino: "Amo esta empresa"

Tras 15 años abanderando la antorcha que le pasó Steve Jobs, Tim Cook dejó ayer de ser el director ejecutivo de Apple. Desde 2011, este empresario ha convertido a la compañía tecnológica en un coloso que domina el mercado de la telefonía móvil gracias al icónico iPhone y que despunta como la segunda más valiosa del planeta con una capitalización que supera los 4,6 billones de dólares.

Cook se despidió con un emotivo comunicado dirigido a los empleados de Apple. "Hoy es mi último día como director ejecutivo de Apple. Siempre supe que este momento llegaría algún día y, sin embargo, me cuesta creer que haya llegado y que esté escribiendo estas palabras. Me encanta esta empresa y el equipo que hay detrás de ella", reza el mensaje, según adelantó Bloomberg.

"Este lugar es la prueba de que la cultura triunfa sobre todo. Compartimos la convicción de que lo que construimos importa, y de que tenemos tanto la oportunidad como la responsabilidad de dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Ese propósito es parte de lo que hace que este lugar sea extraordinario".

Tim Cook y John Ternus, el nuevo director ejecutivo de Apple. / KEVIN DIETSCH / AFP

El legado de Cook

El ahora presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple se despide con un récord notable, pues la firma de la manzana acaba de cerrar el mejor tercer trimestre fiscal de su historia, con casi 110.000 dólares en ingresos. Desde 2011, sus acciones se han disparado más de un 2.000%.

Aunque Jobs posicionó a Apple como referente tecnológico, su heredero ha disparado en negocio de la compañía, vendiendo más de 3.100 millones de iPhones, perfeccionando productos ya existentes antes de su mandato como el ordenador Mac y lanzando nuevos dispositivos como los AirPods o el Apple Watch, dos wearables cuyo consumo ha sido masivo.

El legado de Cook también está profundamente marcado por su alianza manufacturera con China —criticada por algunos—, por el diseño de sus propios chips —que ha ayudado a disparar los márgenes de negocio de la compañía— y por la apertura de nuevas fuentes de ingresos con servicios como iCloud, Apple Store, Apple Music o Apple Pay.

John Ternus, antiguo jefe de ingeniería de hardware de Apple, es el nuevo director ejecutivo de la firma. / BRITTANY HOSEA-SMALL / AFP

Los retos del nuevo CEO

Su cargo lo ocupa, desde hoy, John Ternus. El mandato del hasta ahora jefe de hardware de la compañía arranca con, al menos, dos retos mayúsculos. Por un lado, el esperado lanzamiento de un iPhone plegable, que podría anunciarse el próximo 9 de septiembre, fecha en la que se presentará el nuevo iPhone 18 Pro. El primer smartphone plegable de Apple se apodará Fold o Ultra, se desplegará como un libro ancho y que se asemejará al iPad, según las últimas filtraciones.

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El otro reto será el de posicionar a Apple en el negocio de la inteligencia artificial. Con Cook, la compañía tomó una serie de errores que la sacaron de la carrera, como el fallido lanzamiento de Apple Intelligence en 2024. Tras ese inusual desacierto, Apple ha decidido mantenerse al margen del frenesí inversor en centros de datos y en el desarrollo de modelos de IA, recurriendo a la tecnología de rivales como OpenAI o Google. Esa decisión podría ser vital para su futuro.