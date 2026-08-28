Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tenerife almacena magma a 15 km de profundidadTiempo en TenerifeRiesgo de inundacionesCD TenerifeMuere un hombre por un incendioObras en Santa CruzAsalto en el barrio de La SaludAntonio Orozco, gratis en La Laguna
instagramlinkedin

Internet

Google Chat sufre una interrupción "intermitente" del servicio

La compañía no detalló cuántos usuarios están afectados ni las causas técnicas del problema

Logo de Google.

Logo de Google. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Nueva York

La tecnológica Google informó este viernes de una interrupción del servicio de Google Chat que provoca que algunos usuarios no reciban mensajes o que reciban notificaciones de nuevos mensajes sin que estos aparezcan en las conversaciones.

Según el panel de estado de Google Workspace, la incidencia comenzó a las 17:25 GMT y puede provocar problemas en la recepción y visualización de nuevos mensajes.

Algunos usuarios reciben alertas que les informan de la llegada de un nuevo mensaje, pero este no aparece en la conversación hasta que actualizan la vista de Google Chat o aparecen con retrasos.

La tecnológica calificó el problema como una interrupción del servicio y agregó que se trata de una "incidencia intermitente".

"Nuestro equipo de ingeniería ha investigado el problema y actualmente está trabajando para mitigarlo", indicó la empresa en el panel de estado de sus servicios. También pidió disculpas a los usuarios afectados por la interrupción.

La compañía no detalló cuántos usuarios están afectados ni las causas técnicas del problema, y se limitó a señalar que dará nueva información sobre el incidente antes de las 21:15 GMT.

Noticias relacionadas

Google Chat forma parte de Google Workspace, el conjunto de aplicaciones de productividad y comunicación de la compañía, utilizado por empresas, instituciones y usuarios para intercambiar mensajes.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Espectáculo gratuito en La Laguna: Antonio Orozco protagonizará el gran concierto de las Fiestas del Cristo 2026
  2. Hallan el cadáver de una mujer en una tienda de campaña en Tenerife
  3. El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
  4. Multa de 200 euros por circular con un vehículo no autorizado en la ZBE de Santa Cruz de Tenerife: el distintivo que identifica a los vehículos tinerfeños
  5. Episodio de contaminación en la costa de Tenerife: cierra la playa de Bajamar, en La Laguna
  6. Nueva tasa de basura en Santa Cruz de Tenerife 2026: cuándo se paga, bonificaciones y cómo será la domiciliación
  7. Apuñalado en Tenerife un hombre durante una pelea en una zona de ocio
  8. Canarias despide el verano con un eclipse parcial de Luna este 28 de agosto: dónde verlo, cómo y a qué hora

Google Chat sufre una interrupción "intermitente" del servicio

Google Chat sufre una interrupción "intermitente" del servicio

'Furgencia', la ambulancia móvil que enseña a salvar vidas con primeros auxilios

'Furgencia', la ambulancia móvil que enseña a salvar vidas con primeros auxilios

Una banda asalta una joyería a plena luz del día en el centro comercial Yumbo de Santa Cruz de Tenerife con gas pimienta

Una banda asalta una joyería a plena luz del día en el centro comercial Yumbo de Santa Cruz de Tenerife con gas pimienta

Sorteo Bonoloto del viernes 28 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 28 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 28 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 28 de agosto de 2026

Un triplete de Zabiri da la victoria al Racing ante un Elche que mejoró en el segundo tiempo

Un triplete de Zabiri da la victoria al Racing ante un Elche que mejoró en el segundo tiempo

El Gobierno de Canarias culminará la segunda fase de recuperación del cementerio de Traslarena de San Andrés en noviembre

El Gobierno de Canarias culminará la segunda fase de recuperación del cementerio de Traslarena de San Andrés en noviembre

Los veterinarios coinciden: “Limpiar las patas de los perros con toallitas para humanos puede dañar su piel, aunque sean para bebés”

Los veterinarios coinciden: “Limpiar las patas de los perros con toallitas para humanos puede dañar su piel, aunque sean para bebés”
Tracking Pixel Contents