Google bloqueó 8.300 millones de anuncios maliciosos en 2025 con soporte de la IA Gemini

Google ha reforzado sus sistemas de control publicitario con el uso de inteligencia artificial para frenar la difusión de anuncios maliciosos antes de que lleguen a los usuarios. Según el Informe de Seguridad de Ads de 2025, la compañía asegura haber bloqueado más del 99% de los anuncios que infringían sus políticas antes de su publicación.

El informe detalla el papel de Gemini —los modelos de IA desarrollados por Google— en la detección de fraudes cada vez más sofisticados. Estas herramientas analizan cientos de miles de millones de señales, como el comportamiento de las cuentas o los patrones de campaña, para identificar amenazas de forma preventiva.

Durante 2025, Google bloqueó o eliminó 8.300 millones de anuncios y suspendió 24,9 millones de cuentas. Dentro de estas cifras, 602 millones de anuncios y 4 millones de cuentas estaban vinculados específicamente a estafas.

Detección más allá de palabras clave

A diferencia de sistemas anteriores basados en palabras clave, los nuevos modelos son capaces de interpretar la intención del contenido. Esto permite detectar anuncios diseñados para esquivar los filtros tradicionales, un fenómeno creciente con el uso de inteligencia artificial generativa por parte de los ciberdelincuentes.

La compañía señala que estos sistemas permiten revisar en tiempo real la mayoría de los anuncios adaptables de búsqueda, bloqueando aquellos que se consideran perjudiciales en el momento de su envío. Esta capacidad se prevé ampliar a otros formatos publicitarios a lo largo de 2026.

Respuesta ante fraudes

El uso de Gemini también se aplica a la gestión de las denuncias de los usuarios. Según Google, en 2025 se procesaron más de cuatro veces más informes que el año anterior, lo que ha permitido acelerar la retirada de contenidos problemáticos que logran superar los filtros iniciales.

Esto facilita que los equipos humanos se centren en casos más complejos que requieren una evaluación más detallada.

Menos errores en la moderación

Otro de los efectos señalados es la reducción de suspensiones erróneas. Google afirma que la mejora en la precisión de sus sistemas ha permitido disminuir en un 80% los casos en los que se bloqueaban cuentas legítimas.

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El informe enmarca estos avances en un contexto de creciente uso de herramientas generativas por parte de actores maliciosos, lo que obliga a reforzar los sistemas de detección para limitar la propagación de fraudes en entornos publicitarios digitales.