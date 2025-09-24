Football Manager 26 contará con fútbol femenino por primera vez

‘Football Manager 26’ incorporará fútbol femenino por primera vez, marcando un cambio histórico en la franquicia que ha dominado el segmento de la simulación deportiva durante años. El título se lanzará el 4 de noviembre y permitirá gestionar equipos masculinos y femeninos dentro de un único ecosistema integrado, con 14 ligas femeninas jugables repartidas en 11 países.

La hora de equiparar

En 2021 los desarrolladores afirmaron que incluirían el fútbol femenino cuando ofreciera el mismo nivel de realismo que el masculino y esta realidad ha desembocado en un proyecto tan ambicioso que provocó la cancelación de ‘Football Manager 25’, ya que todos los recursos se centraron en la nueva edición, que recientemente ha presentado los materiales que detallan su nueva etapa.

Base de datos sin precedentes

El trabajo entre bastidores ha sido titánico y buena prueba de ello es el registro de más de 36.000 jugadoras y 5.000 miembros de cuerpos técnicos, abarcando alrededor de 4.000 equipos. Para lograr este nivel de información, el desarrollador se decidió por formar un equipo de 40 investigadores dedicados y montar sesiones de captura de movimiento específicamente para atletas femeninas, garantizando una experiencia de juego lo más auténtica posible.

Football Manager 26 / .

Además de los datos de rendimiento, el juego tiene en cuenta las características específicas del fútbol femenino, como contratos más cortos, menos cláusulas de rescisión y un mercado de fichajes caracterizado por acuerdos de libre competencia. Incluso las tasas de recuperación de lesiones se han ajustado con base en estudios médicos comparativos.

Ligas femeninas jugables (con y sin licencia)

En su lanzamiento, ‘FM26’ contará con 14 ligas femeninas jugables, repartidas en 11 países de tres continentes. Entre las competiciones con licencia se incluyen:

Barclays Women’s Super League (Inglaterra)

Barclays Women’s Super League 2 (Inglaterra)

National Women’s Soccer League (EE. UU.)

Google Pixel Frauen-Bundesliga (Alemania)

WE League (Japón)

Serie A Femminile (Italia)

OBOS Damallsvenskan (Suecia)

Elitettan (Suecia)

A-Liga (Dinamarca)

A-League Women (Australia)

Adran Premier (Gales)

UEFA Women’s Champions League (Europa)

Además, habrá ligas jugables sin licencia:

Primera División (Francia)

Primera y segunda división (España)

El mundo del fútbol

La integración de las deportistas femeninas será total y podremos comenzar una carrera con un equipo masculino o femenino, o como entrenador, moviéndose libremente entre diferentes clubes y géneros dentro del mismo espectro de posibilidades. La clasificación de los atletas sigue el mismo sistema de 1 a 20 utilizado en la competición masculina, manteniendo la coherencia dentro de cada segmento de la simulación.

Cambio de actitud

La nueva tendencia de Sports Interactive también simboliza un cambio de actitud. El director Miles Jacobson había declarado previamente que invertir en el fútbol femenino no sería comercialmente viable. Sin embargo, tras escuchar a muchas jugadoras, que argumentaron que la viabilidad sólo llegaría si los grandes estudios les apoyaban, el proyecto adquirió prioridad.

Además, Jacobson ha reconocido que se han producido excepciones en licencias previamente exclusivas de EA Sports, que han facilitado la inclusión de ciertas competiciones. Este esfuerzo colectivo demuestra la seriedad con la que se trata el fútbol femenino en el entorno interactivo.