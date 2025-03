Los cinco móviles más sorprendentes que se han presentado en el Mobile World Congress

El Mobile World Congress se ha convertido en los últimos años en una feria sobre todo tipo de tecnologías, pero, por encima de todo, sigue siendo el gran escaparate mundial de la telefonía móvil. Como cada año, el recinto Gran Via de Fira de Barcelona alberga estos días algunos de los dispositivos llamados a marcar tendencia, innovaciones que pueden convertirse en la nueva normalidad para la electrónica de consumo.

A continuación repasamos los cinco smartphones más sorprendentes que se han presentado en la edición de 2025.

La triple pantalla plegable de Huawei

Huawei ha presentado un móvil que puede marcar tendencia, el primero con una triple pantalla plegable del sector. El exclusivo Mate XT | ULTIMATE DESIGN, cuyo precio rondará los 3.000 euros, rompe varios récords: es, a la vez, la pantalla plegable más fina y la más grande de la industria, con un grosor de 3,6 mm y una anchura de 10,2 pulgadas cuando está desplegada. Este dispositivo también destaca por la capacidad óptica de su cámara. Con esta innovación pionera, el gigante chino quiere adelantarse a la competencia y convertirse en una referencia, si bien su elevado coste —debido a la tecnología vanguardista que usa— limita su comercialización.

La potente IA del Samsung Galaxy S25

El gigante surcoreano ha aprovechado el MWC para volver a demostrar por qué es el gran fabricante de móviles Android y compite de tú a tú con Apple por el liderazgo mundial del sector. Su buque insignia, el Samsung Galaxy S25, no es nuevo, pero sí lo son algunas de sus prestaciones que se sirven de la integración de la inteligencia artificial generativa para, entre muchas otras cosas, transcribir llamadas telefónicas en tiempo real, identificar lo que muestras a través de la cámara para proporcionarte información, generar resúmenes de texto de vídeos de Youtube o editar fotos para eliminar personas sin dejar rastro.

Aunque estas ya impresionan, la función más destacable es la que permite al móvil procesar las órdenes de voz de los usuarios para ejecutar tareas entre distintas aplicaciones. Por ejemplo, si le pides que busque un restaurante concreto en Google Maps y le mande la dirección a uno de tus contactos en WhatsApp. "No te adaptas tu a la IA, sino que la IA se adapta a ti", me explica Santiago Izquierdo, Head Of Technology & Platforms en Samsung Electronics Iberia.

Samsung también ha dejado ver (aunque no tocar) su modelo premium y ultradelgado, el Galaxy S25 Edge. Sus características técnicas son por ahora un misterio.

La cámara pro del Xiaomi 15 Ultra

Estos días, el gigante chino Xiaomi ha presentado en sociedad su nuevo buque insignia, el Xiaomi 15 Ultra, diseñado específicamente para la fotografía. Fruto de su alianza con la histórica casa alemana Leica, su cámara de altas prestaciones está equipada con un gran sensor principal de 1 pulgada y una lente periscópica con zoom óptico de 200 megapíxeles de resolución. El Periódico ha podido probarlo y da fe de la increíble calidad de su cámara. El presidente de Leica, de hecho, ha asegurado que se trata de la mejor de todo el mercado móvil.

Los móviles de realme sensibles al frío

En la primera joranda del MWC 2025, la firma china realme presentó la serie de smartphones realme 14 Pro, que cuenta con cámaras intercambiables de última generación, una mayor integración de la IA y con cambio de color sensible al frío.

ZTE y sus móviles para 'gamers'

El gigante chino ZTE ha presentado estos días la serie nubia Neo 3, una gama de móviles diseñados pensando en los fans de los videojuegos. Se trata de los modelos nubia Neo 3 GT 5G y nubia Neo 3 5, ambos con gatillos duales en el lateral del dispositivo, una mejor iluminación de la pantalla y un sistema de refrigeración avanzado para poder jugar durante horas sin que el móvil se vea afectado.

