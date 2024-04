Si tienes un iPhone debes saber que Whatsapp te ha dejado sin esta función

Meta ha decidido no seguir implementado su widget de Whatsapp en los iPhone. Al menos es lo que se desprende de varias discusiones de usuarios de estos dispositivos que se han visto afectados con este problema y lo han compartido en diferentes foros, así como mediante un correo con la compañia propietaria de la aplicación de mensajería instantánea con más usuarios repartidos por todo el mundo.

En respuesta a la pregunta planteada por un usuario en el foro oficial de Apple sobre la ausencia de WhatsApp en la lista de widgets disponibles, algunos expertos sugieren realizar los siguientes pasos para resolver el problema:

En primer lugar, se recomienda asegurarse de tener la última versión de WhatsApp instalada en el dispositivo.

de WhatsApp instalada en el dispositivo. Luego, es importante verificar si se ha otorgado el permiso necesario a la aplicación para mostrar widgets en la pantalla de inicio. Esto se puede hacer yendo a la configuración de WhatsApp, seleccionando la opción de "Widgets", y activando la función si está desactivada.

para mostrar widgets en la pantalla de inicio. Esto se puede hacer yendo a la configuración de WhatsApp, seleccionando la opción de "Widgets", y Una vez completados estos pasos, se debería poder encontrar WhatsApp en la lista de widgets disponibles para agregar a la pantalla de inicio del dispositivo.

Este proceso, que inicialmente se buscaba como una simple adición de comodidad, ha adquirido una relevancia aún mayor para muchos usuarios de WhatsApp. Aquellos que prefieren mantener desactivadas las notificaciones encuentran en los widgets una manera conveniente de monitorear sus mensajes sin interrupciones. Además, para aquellos que desean mantenerse actualizados con un simple vistazo, deslizar el dedo hacia la izquierda para consultar los widgets se ha convertido en un hábito eficiente, evitando la necesidad de abrir y cerrar la aplicación para refrescar la información de "última conexión". Así, lo que comenzó como una característica útil se ha transformado en una herramienta imprescindible para muchos usuarios de WhatsApp.

Sin respuestas

Sin dar respuestas o explicaciones, Meta ha suprimido este formato que facilitaba el acceso a la applicación sin necesidad de entrar en ella, lo que se conoce como widget, que permite ver programas presentados en ficheros pequeños. La actualización que quitó esta posibilidad es la que se ha lanzado hace unos días, la 24.7.79, en la que se anuncian novedades como grabar y enviar mensajes en los chats, tocar dos veces el borde del vídeo para avanzar o retroceder o explicar el diseño de la nueva bandeja de archivos adjuntos.

Conversación en el foro oficial de usuarios de Apple. / El Día

El pasado 8 de abril de 2024, el foro oficial de Apple ya registraba la primera queja de un usuario: "Estoy tratando de agregar WhatsApp a los widgest pero no me aparece en la lista para poderlo agregar que puedo hacer" y otro le respondía que "WhatsApp descontinuó el widget ya no está disponible".

En el foro general de Apple se han producido más quejas y preguntas. Los usuarios subieron capturas de pantalla de sus conversaciones con Meta donde la empresa se disculpaba por la confusión causada y aseguraba que "es una funcionalidad intencionada" y que "actualmente no es posible desactivarla".

Otro usuario subió otra captura de pantalla de un correo con la compañia donde señalaba como responsable a iPhone y pedía que se pusieran en contacto con la compañía de la manzana mordida. El hilo continuaba con muchos usuarios que aseguran que Apple no toca el código de las aplicaciones que se suben a su Apple Store y que ha sido Meta la que ha realizado esta modificación de WhatsApp sin avisar.