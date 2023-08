Netflix también quiere engancharte a sus videojuegos

Los videojuegos viven un momento dulce especialmente en España, donde 18 millones de jugadores y una facturación de más de 2.000 millones de euros conviertieron durante 2022 a nuestro país en uno de los más 'jugones' de Europa. Según un estudio de Gfk, Roblox es la plataforma de 'streaming' favorita de los más pequeños (de entre 4 y 15 años), Twitch de los adolescentes y jóvenes (de 16 a 34 años), y 'Candy Crush', el juego al que más tiempo dedican los adultos mayores de 45 años y los mayores de 65 años. Los 'seniors' españoles pasan cada més más tiempo jugando con las famosas bolas de colores –unas nueve horas mensuales de media– que en WhatsApp o Instagram.

Sobre este panorama se cierne una (pen)última revolución que aspira sobre todo a seducir a aquellos que no se consideran 'gamers' a sí mismos y que probablemente no tengan una consola en su casa. Y viene de la mano de Netflix, que ya está presente en muchos hogares españoles. La plataforma ofrece juegos desde hace tiempo, pero ahora ha dado un nuevo paso, que consiste en jugar desde casa en la pantalla de la televisión usando el teléfono móvil como 'joystick'.

Los límites del 'cloud gaming'

Y es que Netflix Games acaba de anunciar sus primeros pasos para hacer los juegos más accesibles. Su plan es que podamos disfrutarlos también en teles y a través de Netflix.com en el ordenador. Curiosamente, si los jugáramos en tele usaríamos el móvil como mando, previa descarga de una aplicación. Los días del exceso de atrezo en el salón para jugar a videojuegos podrían (empezar a) ser historia. Algunos privilegiados suscriptores de Canadá y Reino Unido ya están probando la beta de este sistema por 'streaming'.

Se trata de salir de los límites de iOS y Android para probar los límites del 'cloud gaming', o juego en la nube, que permite a los usuarios jugar a través de la red sin necesidad de descargar e instalar juegos en ningún dispositivo. Una clase de proyecto que no acabó de salir bien a Google: el pasado septiembre anunciaba el cierre de Stadia, servicio de 'streaming' de videojuegos que le llevó a crear un estudio propio para crear títulos exclusivos. Pero la gran tecnológica no se da por vencida y, según diversos rumores e informes, trabaja ahora en Playables, iniciativa que permitiría a los usuarios jugar en línea a través de YouTube.

¿Saben los suscriptores de Netflix que la plataforma es también una especie de servicio de videojuegos? El año pasado, menos de un 1% de su enorme base de suscriptores estaban probando la sugerente oferta de títulos. Muchos no saben que la opción existen; otros lo saben, pero se olvidan. Uno de los motivos de esta moderada popularidad podría ser la cierta complejidad de acceso: no es entrar en la 'app' y ponerse a jugar, sino que hay que 1) buscar unos juegos que no saltan a la vista; 2) ser redirigido a la tienda de Apple o Android; 3) esperar a que se descargue la propia 'app' del juego, y 4) volver a identificarse en Netflix para poder jugar.

Del DVD al futuro de la consola

De casi modesta empresa de alquiler de DVD por correo, Netflix pasó a omnisciente plataforma de 'streaming' e importante productora de series y cine en todo el mundo. Pero sus ambiciones van más allá de una sola gama de entretenimiento. Ahora (o, bueno, ahora con especial fuerza) quiere convertirse en fuerza de los videojuegos, una industria que parece su principal amenaza en la competición por los globos oculares del planeta.

Ya en 2017, la compañía quiso calmar la espera del retorno de 'Stranger things' con un videojuego para móviles de gráficos apropiadamente ochenteros. En la navidad de 2018, seguía explorando los confines del entretenimiento interactivo con 'Bandersnatch', una entrega especial de 'Black mirror' en la que el espectador podía influir sobre los derroteros de la acción. En una línea cercana se sitúa 'Caleidoscopio', reciente serie de atracos cuyos episodios pueden verse en el orden que uno prefiera sin que la comprensión global de la historia se acabe de resentir demasiado.

Explotar las series originales

Fue, en concreto, el 2 de noviembre desde 2021 cuando Netflix anunciaba oficialmente su sección de videojuegos, cuya oferta inicial tenía como principales ganchos 'Stranger things: 1984' (el juego estrenado en 2017) y otro juego basado en el mismo fenómeno, 'Stranger things 3: The game'. Se apreciaba una clara apuesta por la narrativa transmedia, esa que se despliega a través de múltiples plataformas (películas, videojuegos, novelas, cómics); también, un claro intento de sacar el mayor rédito posible a sus franquicias propias de éxito.

Apostando no solo por la distribución, sino también por la creación de videojuegos desde cero, Netflix podría además dar con propiedades intelectuales que explotar en otros formatos, del mismo modo que ha hecho con videojuegos ajenos como 'Cyberpunk 2077' y 'League of legends', en cuyos mundos se inspiran, respectivamente, sus series de animación 'Cyberpunk: Edgerunners' y 'Arcane', ambas mejor que bien recibidas.

Su juego más importante

En septiembre de 2021, Netflix había anunciado la adquisición del estudio de videojuegos 'indie' Night School, conocido por su éxito sorpresa de 2016 'Oxenfree', innovadora aventura gráfica sobre una adolescente que trata de escapar de una isla misteriosa sirviéndose de aliados sobrenaturales. Su recién lanzada secuela, 'Oxenfree II: Lost signals', disponible para PC, PlayStation, Switch y móviles, ha recibido alabanzas merecidas en 'The New York Times' ("espeluznante, divertido y con emociones complejas") y 'The Guardian' ("una aventura de un ritmo lento que resulta refrescante"), entre otros medios de referencia.

La unión del gigante del 'streaming' con Night School parece más o menos natural: ambas compañías se ven como creadoras de mundos, pero, sobre todo, contadoras de historias. Al mismo tiempo, Netflix no quiere jugarse su futuro en los videojuegos a una sola carta, un solo estilo, un solo aliado. No ha dejado de adquirir estudios en los dos últimos años, además de crear un par propios, uno en Helsinki y otro en California.

Amazon también lo intentó

Una década atrás, Amazon ya había hecho lo propio creando Amazon Game Studios, proyecto en el que suele invertir unos 500 millones de dólares al año, no siempre con resultados satisfactorios. Son menos conocidos sus éxitos que sus decepciones: de esa fracasada respuesta a 'Fortnite' llamada 'Crucible' a un videojuego de rol multijugador masivo, 'New World', que según recordaba hace poco 'The Washington Post' fue abandonado por la mitad de sus usuarios en cuestión de dos meses. Tienen más suerte como editores que como creadores: el juego de rol 'Lost Ark', cocinado por dos estudios surcoreanos, mantuvo una importante media de jugadores a lo largo de todo 2022, según los datos de SteamDB.

De todo para todos

Como en su catálogo de series, películas y 'realities', a menudo comparado con un hipermercado (para bien o para menos bien), la biblioteca de juegos de Netflix tiene absolutamente de todo. Hay títulos para la partida casual en el metro y otros que son experiencias inmersivas. Los hay fáciles y los hay complicados. Los hay poéticos ('Laya's horizon', una aventura de mundo abierto para pasar el rato volando por una isla) y los hay horteras (esas versiones interactivas de 'Jugando sin fuego', el 'reality' de ligoteo de la casa). Puedes hacer recetas en Fondo de Bikini ('Bob Esponja: a cocinar') o aprender a hacer jaque mates como Beth Harmon ('El ajedrez de Gambito de dama'), además de probar con los puzles de 'Cut the rope daily', primer juego del catálogo con denominación de origen barcelonesa.

Hoy por hoy, su lista de propuestas alcanza los setenta títulos. Hay otros setenta en desarrollo y al final de 2023 esperan haber lanzado cuarenta nuevos juegos. Lo que no parece claro es que uno de ellos vaya a ser cierto ambicioso juego multiplataforma con Joseph Staten (uno de los antiguos jefes de la popular saga 'Halo') como director creativo. Las grandes odiseas del videojuego requieren su (largo) tiempo.