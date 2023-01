¿Eres usuario habitual de Whatsapp? Si es así, seguro que este truco te interesa. ¿Alguna vez has recibido un audio y has querido oírlo sin dar pistas a la persona que te lo ha enviado de que estás al tanto de toda la información?

Pues sigue leyendo y conoce este truco que va a salvar tus conversaciones y que te permitirá decidir si quieres demostrar a tu contacto que has escuchado su mensaje o, por el contrario, hacer como si nunca lo hubieras recibido.

Con millones de usuarios en todo el mundo, es normal que constantemente aparezcan nuevos métodos que permitan a los usuarios realizar pequeños trucos para salvar las trabas que pone la aplicación para dejar el registro de cada movimiento.

Aunque con las opciones de privacidad uno puede elegir dejar de mostrar los tics azules cuando se ha visto un mensaje, son muchas las personas a las que les gustaría oír un audio sin necesidad de dejar constancia de ello.

Ahora te mostramos ese truco que puedes emplear para mantenerte de incógnito dentro de Whatsapp y no desvelar si has oído o no un audio. Para ello, solo tienes que crear un grupo exclusivo para ti.

¿Cómo hacerlo?

Para crear un nuevo grupo de Whastapp tienes seleccionar la opción de Chat y, posteriormente, la función Nuevo Grupo a la derecha, si tienes iOS, o en los tres puntos de la izquierda, si el sistema operativo es Android. Al elegir Nuevo Grupo deberás añadir a uno de tus contactos, al que podrás eliminar de manera inmediata. De esta manera, quedarás como único miembro del chat.

Una vez llegado a este punto, solo tienes que esperar a recibir un mensaje de audio que podrás reenviar a este grupo en el que tú serás el único miembro. Para ello, debes ponerte encima del mensaje de audio, presionar y elegir el destinatario que recibirá el audio, que será dicho grupo.

Desde que sigas todos estos pasos ya podrás enviarte los audios y escucharlos de incógnito, sin que tu contacto sepa que los has oído y sin dejar ninguna señal como los dos tics azules.