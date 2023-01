Cuando aterrizó en Barcelona el año 2006, el Mobile World Congress (MWC) era un congreso focalizado en las últimas novedades de una telefonía móvil aún incipiente. 17 años después y con la tecnología convertida ya en un fenómeno social transversal, la capital catalana se prepara para una nueva edición de la reputada feria en la que todo tipo de empresas e industrias se fijan en busca de las innovaciones más punteras.

Del 27 de febrero al 2 de marzo, Fira de Barcelona Gran Via pondrá de nuevo la vista en el futuro que empieza a ser presente. La organizadora del evento, GSMA, ha anunciado este jueves que entre sus novedades estará 'Journey to the future', un espacio inmersivo habilitado en salón número 6 del recinto en el que los asistentes podrán experimentar con todo tipo de soluciones tecnológicas ideadas para dar solución a problemas sociales.

Entre las novedades expuestas habrá la aplicación de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en los hospitales, la creación de materiales bioplásticos impresos en 3D, exoesqueletos robóticos para devolver la posibilidad de caminar a las personas con problemas de movilidad o una empresa capaz de generar energía a partir de la tierra.

Tecnología para todos

Este tipo de tecnologías avanzadas también estarán presentes en todas las exposiciones y charlas del Mobile. Así, aunque la edición de 2023 pondrá el foco en la expansión de la conectividad global a internet, el congreso también tendrá espacio para analizar mercados crecientes como las redes 5G, la nube, el internet de las cosas, la realidad virtual y la realidad aumentada (claves en la construcción del llamado 'metaverso'), la blockchain, la computación cuántica o las tierras raras, indispensables para la producción tecnológica.

Estas tecnologías hace tiempo que han dejado de ser vistas como un nicho y son cada vez más abrazadas por todo tipo de sectores productivos, que buscan aplicarlas para mejorar la eficiencia de sus sistemas e impulsar el crecimiento de sus negocios. Así, GSMA ha señalado que un 40% de los más de 1.000 conferenciantes que participarán en la feria serán de ámbitos no puramente tecnológicos que han integrado esas novedades a su modelo. Sectores como la salud, las finanzas, la sostenibilidad, el entretenimiento, la movilidad, los deportes o el comercio minorista. En 2023 la tecnología es ya cosa de todos.