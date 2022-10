Nuevo bulo que ha circulado en las redes sociales en los últimos días a una velocidad vertiginosa, casi tanta como los elementos que permiten desmontarlo. Sedguramente le habrá llegado también a usted, ya sea en formato imagen o en texto en el que se indica que existe una nueva regla de WhatsApp que permitirá a la plataforma tener acceso a mensajes y fotografías de los usuarios. Según el bulo, la supuesta nueva norma "entra en vigor mañana", da igual el día en el que usted reciba el mensaje.

Dicho comunicado, que es falso -insistimos-, señala que hay una posibilidad para evitar que tanto Whatsapp como otras redes "vinculadas" tales como Facebook e Instagram puedan utilizar nuestros archivos fotográficos o mensajes en "juicios" -ahí es nada-. La solución, para evitar que esto ocurra -como no- es copiar y pegar el mensaje y reenviarlo a otros contactos -en mi caso a 10 grupos-, pero esto es falso. Ni WhatsApp puede acceder a nuestras imágenes ni enviar mensajes a nuestros contactos puede hacer que la normativa cambie. Sobre todo porque, además, no existe tal normativa.

El texto comienza así: "¡¡Recuerda, mañana comienza la nueva regla de Whatsap que permite usar tus fotos !! Recuerda que el plazo es hoy!!! Se puede utilizar en juicios contra ti. Todo lo que has publicado se podrá publicar a partir de hoy, incluso mensajes eliminados. No cuesta nada más que un simple copiar/pegar este aviso y rwenviarlo, mejor estar seguro que ser vulnerado.

No doy permiso a Whatsapp ni a ninguna organización asociada a Whatsapp, como Facebook e Instagram para usar mis imágenes, información, mensajes, fotos, mensajes eliminados, rchivos, etc. Esto es real. Lo comparto!!!!!!!! NO autorizo" Compártelo en 10 grupos y en tu Whatsapp aparecerá una señal asi: ✅ eso quiere decir que tu teléfono está protegido contra la nueva regla.

¿De dónde surge el bulo?

Resulta que es un bulo que apareció en enero de 2021 y que ahora vuelve a circular.

Este bulo surgió a raíz de la adaptación de la nueva política de privacidad de la plataforma. Según un comunicado de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea "no puede usar nuestras fotos porque el propio sistema de cifrado de la plataforma no permite su acceso a ellas. De la misma manera, tampoco puede ver nuestros mensajes, por lo que reenviar un aviso no puede hacer que una normativa cambie".

Tanto Whatsapp como expertos informáticos consultados, señalan que la protección de las conversaciones con cifrado de extremo a extremo sigue vigente, como explica WhatsApp en su web. De esta manera, nadie más aparte del emisor y receptor de una conversación, mensaje o envío de cualquier arcivo, puede acceder a ese contenido, ni siquiera la propia plataforma de mensajería instantánea.