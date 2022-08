La red social Twitter ha anunciado que ya está disponible el Círculo de Twitter, un nuevo formato de la plataforma que permite tuitear contenido dirigido a un grupo más reducido de usuarios y seguidores.

La compañía presentó en mayo esta herramienta, que permite a los usuarios compartir sus publicaciones solo con su círculo más cercano, con el objetivo de mantener mayor intimidad en las conversaciones y con la seguridad de que estas no podrían ser 'retuiteadas' ni compartidas.

Con esta novedad, Twitter busca que los usuarios se sientan más cómodos al tuitear y expresarse, eliminar la necesidad de tener cuentas alternativas o secundarias y evitar alternar entre la configuración de cuentas protegidas y públicas.

Incialmente, puso el Círculo disposición de un grupo de usuarios seleccionados, para llevar a cabo unas pruebas de uso, cuya respuesta fue "tremendamente positiva", según ha indicado Twitter en un comunicado remitido a Europa Press.

Tras las pruebas iniciales, la compañía advirtió que con el uso del Círculo se tuiteaba más contenido y se dio un aumento de la tasa de interacción en los tuits de este espacio, en relación a los 'me gusta' y las respuestas a estas publicaciones.

Ahora, ha anunciado que esta característica ya está disponible en España y que pueden acceder a ella tanto los usuarios de dispositivos iOS como los de Android. También está disponible en la versión web del servicio.

Los usuarios podrán entonces o bien publicar un contenido como lo hacen habitualmente o bien escoger la opción 'Círculo'. En este espacio se pueden añadir hasta 150 personas, una lista que se puede modificar en cualquier momento. Los cambios implementados en ella no se notificarán a los miembros del círculo.

Los tuits enviados a estos contactos exclusivos aparecerán en la pantalla con una insignia verde y las respuestas que obtengan son privadas, independientemente de que la cuenta de los usuarios sea pública.

Conviene destacar también que solo es posible crear un único Círculo y que los miembros que formen parte de él no podrán conocer quién más está integrado en este canal. No obstante, sí podrán ver las interacciones del resto de usuarios. Esto no será posible en el caso de cuentas protegidas.

Los usuarios de un Círculo disponen de diferentes opciones en caso de no querer conocer las novedades que este ofrece. Por ejemplo, si dejan de seguir al usuario que lo incluyó en este espacio, dejarán de poder acceder a estas publicaciones exclusivas.

Lo mismo sucede en caso de bloquear al creador del Círculo. Asimismo, las notificaciones derivadas de este se pueden evitar, silenciando al autor o a la conversación dentro de él.

Nuevas funcionalidades

Esta no ha sido la única función que Twitter ha puesto en marcha en los últimos meses, ya que actualmente está centrando sus esfuerzose en dar a los usuarios "cada vez más formas de personalizar su experiencia en la plataforma", según el escrito.

Entre algunas de las herramientas desarrolladas recientemente está Unmention, que permite a los usuarios abandonar conversaciones en las que se les haya mencionado, pero de las que no quieren formar parte.

Por otra parte, Twitter ha recordado que actualmente está disponible en la versión web del servicio una opción para eliminar seguidores de una cuenta sin necesidad de bloquearlos.

Otro de los cambios implementados en los últimos meses es la capacidad de modificar quién puede responder a una determinada publicación. Esta opción ya se podía elegir al escribir los tuits, pero también se puede cambiar después de publicar el contenido.