Una de las redes sociales más famosas del mundo ha anunciado una nueva funcionalidad que ha dejado a sus millones de usuarios con la boca abierta.

Twitter, la red social fundada por Jack Dorsey, ha puesto en conocimiento de sus seguidores la implementación de un botón que ha generado estupor y polémica a partes iguales.

Suele ser habitual que las redes sociales se adapten a las necesidades de los tiempos y esta adaptación conlleva poner en práctica diferentes cambios, actualizaciones y ajustes que se correspondan con las demandas de la actualidad.

Ahora, todo apunta a que a las funciones de retuitear, dar me gusta y escribir un tweet se le va a sumar una nueva función que ya está activada para un número concreto de usuarios pero que, en breve, estará disponible para todo el mundo.

Una función que va a generar mucha polémica porque, según comparten muchos usuarios, esta podría provocar una oleada de malos resultados en el seno de la red social y que pondría en peligro a decenas de miles de internautas.

¿Cuál es la nueva opción que quiere poner Twitter en marcha?

'No me gusta', la opción desastre

Twitter ha anunciado que va a poner en marcha la opción de 'dislike' o de 'no me gusta', una función que, haciendo gala de su objetivo, no ha gustado en absoluto a los millones de sus usuarios que acumulan en todo el planeta.

La gran controversia que ha generado esta opción es que, como hacen llegar desde la compañía y como se han hecho eco muchos medios especializados en materia tecnológica, "votar en contra de una publicación puede contribuir al aumento de un problema cada día más patente en las redes sociales como es el de la incitación al odio, la violencia y la toxicidad".

Sin embargo, desde Twitter aseguran que esta opción forma parte de un experimento cuya única finalidad es que los usuarios puedan decidir o no qué contenidos les sugieren desde la aplicación.