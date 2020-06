Windows 7 sigue instalado en el 25% de los ordenadores pese a no tener soporte

Microsoft retiró el soporte a Windows 7 el pasado mes de enero pero esta versión de su sistema operativo sigue estando instalada en un cuarto de los equipos a nivel global, mientras que Windows 10 aparece como el sistema más extendido.

El final del soporte para Windows 7 supone que sus usuarios quedarán expuestos a las amenazas cibernéticas, ya que no contarán con nuevas actualizaciones ni parches de seguridad. Esto, no obstante, no impide que siga siendo uno de los sistemas más instalados en el mundo, con un 24,28 por ciento del mercado, según los datos de mayo de Net Market Share de SO para escritorio.

Aunque Windows 7 sigue presente en casi un cuarto de los equipos a nivel global, su uso se ha reducido en el último año: en mayo de 2019 suponía el 35,44 por ciento de las instalaciones, y en enero de 2020, cuando se terminó el soporte, el 25,56 por ciento.

Por otra parte, Windows 10 es el sistema operativo más extendido a nivel global. Este mes de mayo alcanzó el 57,83 por ciento el mercado, frente al 45,73 por ciento de mayo de 2019. Windows 8.1 se sitúa en la tercera posición (3,04%) seguido por MacOS X 10.14 (2,46%).