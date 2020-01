Huawei P40 Pro tendrá 2 cámaras delanteras y 5 en la parte trasera

El diseño del próximo 'smartphone' insignia de Huawei, Huawei P40 Pro, revela que estará equipado con una pantalla perforada con dos cámaras delanteras y con un sistema de cinco cámaras en la parte trasera.

El filtrador de productos tecnológicos Evan Blass ha sido quien ha compartido las imágenes del nuevo dispositivo de Huawei a través de su cuenta de Twitter. El Huawei P40 Pro se presentará junto al resto de la serie P40 en marzo de este año.

Lo que más llama la atención de este diseño es la cantidad de cámaras que tiene incorporadas. En la parte delantera, este 'smartphone' cuenta con una pantalla perforada, para alojar las dos lentes de la cámara frontal.

Mientras que en la parte posterior el P40 Pro cuenta con un módulo rectangular con cinco cámaras de la marca Leica, entre las que destaca la vuelta de la lente periscopica.

Las imágenes también muestran que viene equipado con el puerto USB Tipo C y dos botones en la parte derecha. Sin embargo, el P40 Pro no cuenta con conector jack para auriculares y no parece tener un botón integrado para el desbloqueo mediante huella dactilar.

Todavía no hay especificaciones del 'software' y como muestran las imágenes estará disponible en color negro o blanco.