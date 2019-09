Zao, la polémica 'app' china que se adueña de tu imagen

Los internautas chinos viven estos días enganchados a una aplicación, Zao, que cambia la cara de personas famosas por la del usuario por el módico precio de poder utilizar su rostro y datos, un intercambio que ha generado tal polémica que la compañía tuvo que salir hoy a pedir perdón.



"Hemos estado reflexionando y revisando (nuestro producto) estos últimos dos días por no poder abordar los problemas que son de interés público. ZAO no almacenará información personal de reconocimiento biológico facial", apuntaron hoy los creadores de la aplicación a través de la red social Weibo (el Twitter chino).



Y es que ayer, la prensa oficial china alertaba de la preocupación de los usuarios de que su imagen pudiera ser utilizada de un modo delictivo con los avances del reconocimiento facial, ya que al darse de alta se autoriza a la compañía a utilizar las imágenes.







In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.



Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) ?? pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT