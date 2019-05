¿Qué pasa si tengo un móvil Huawei?

La guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China ha impactado de lleno a los usuarios ya que Google suspenderá los negocios con Huawei, por lo que los móviles de esta marca podrían quedar desactualizados en poco tiempo.

El gobierno de Donald Trump incluyó el jueves de forma oficial a Huawei en una lista negra comercial, por suponer una "amenaza para la seguridad nacional", lo que implica la imposición inmediata de restricciones que complicarán mucho que el gigante tecnológico pueda hacer negocios con compañías estadounidenses. Además de la compañía de Mountain View, los fabricantes de microprocesadores Intel, Qualcomm, Xilinx y Broadcom habrían puesto en marcha planes para restringir sus suministros a la compañía china, según informa Bloomberg.

Intel y Qualcomm se suman al veto comercial a Huawei. Video: EP

¿Qué pasa si tienes un móvil Huawei?

Los móviles de Huawei perderían acceso inmediato a las actualizaciones del sistema operativo Android, por lo que quedarían obsoletos. Además, la próxima versión de sus móviles tampoco contará con aplicaciones y servicios populares como la tienda Google Play Store y el correo electrónico Gmail. La empresa asiática aún tendrá acceso a la versión de Android disponible a través de licencias de código abierto, aptas para cualquiera que quiera usarlas.

No obstante, Google dejará de prestar colaboración y ayuda técnica a Huawei para sus servicios y los de Android. De esta manera, si no cambia la situación el gigante chino se verá obligado a idear su propio código operativo.

¿Qué servicios de Google permanecerán en Huawei?

A pesar de ello, de acuerdo con Google, los servicios de Google Play y la protección contra el 'malware' de Google Play Protect continuarán funcionando en los teléfonos Huawei que se encuentran actualmente en circulación. Sin embargo, no se podrán realizar actualizaciones, pues han quedado suspendidas. Sí que podrán, por otra parte, continuar utilizando Android, pues es un sistema operativo abierto a todos.

Como consecuencia, también queda paralizada la llegada del nuevo sistema operativo Android 10 Q, que hace poco Huawei anunció que iba a instalar en sus próximos teléfonos.

El plan B de Huawei: su propio software

En una entrevista concedida el pasado mes de marzo al diario alemán 'Die Welt', el director de la división de consumo de Huawei, Richard Yu, desveló que el fabricante chino cuenta con un sistema operativo de respaldo que entraría en funcionamiento en caso de ver bloqueado su acceso a software estadounidense.

"Hemos preparado nuestro propio sistema operativo. Si alguna vez sucediera que ya no podemos usar estos sistemas, estaríamos preparados. Ese es nuestro plan B. Pero, por supuesto, preferimos trabajar con los ecosistemas de Google y Microsoft", declaraba entonces Yu al rotativo germano.

En este sentido, las palabras del directivo de Huawei fueron confirmadas a la CNBC por un portavoz del fabricante chino, añadiendo que los sistemas de 'back-up' servirían para garantizar la continuidad del negocio "en el peor de los escenarios".

Según recoge el periódico Clarín, Huawei no ha lanzado hasta el momento el sistema operativo porque, de acuerdo a los rumores, no es tan bueno como Android, y no tiene muchas aplicaciones de terceros desarrolladas para ser usadas en él, pero siguen trabajando en ello.

El sistema operativo de Google, Android, es utilizado por el 75% de los dispositivos móviles alrededor del mundo; iOS de Apple domina casi el resto. El fundador y presidente de la empresa, Ren Zhengfei afirmó ante varios periodistas que Huawei seguirá desarrollando sus propios componentes para reducir la dependencia de proveedores extranjeros.