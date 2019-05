Los españoles se pasan casi la mitad del año mirando pantallas

Los españoles pasan casi la mitad de un año mirando pantallas de algún dispositivo digital, en concreto 167 días, según un estudio realizado por la empresa demoscópica Sondea para Multiópticas con el objetivo de promover un uso responsable de los dispositivos electrónicos y prevenir los efectos negativos sobre su salud ocular.

Este estudio ha revelado que la mayoría de los españoles, un 65 por ciento, nada más levantarse y antes de haber desayunado ya habrá mirado una pantalla. Del mismo modo ocurre al acostarse, más de la mitad, un 63 por ciento, retendrá como última imagen la pantalla de su 'smartphone'.

Asimismo, los españoles pasarían unas 11 horas al día delante de una pantalla un día laboral. Por comunidades autónomas los madrileños (11 horas) y andaluces (10 horas y media) serían los que más tiempo pasan delante de un dispositivo. A su vez, cántabros (8 horas y media) y asturianos (9 horas) cuentan con la media más baja.

Además, según los resultados extraídos, 7 de cada 10 españoles miran su 'smartphone' o algún dispositivo de pantalla mientras trabajan o estudian, y son casi 2 de cada 3 los que lo miran cuando están en el baño. Del mismo modo, el 46 por ciento lo hace cuando está comiendo o cenando con amigos y el 43 por ciento cuando habla con otras personas. Incluso un 12 por ciento de los encuestados ha reconocido consultar alguna pantalla mientras conduce.

Este consumo de pantallas por parte de niños y adolescente preocupa especialmente ya que interactúan con pantallas desde edades muy tempranas. Los padres con niños menores de 18 años afirman que sus hijos pasan de media casi 3 horas al día mirando una pantalla y se observa que, a medida que los niños se hacen más mayores aumenta su exposición. Así, mientras que los niños de 5 a 8 años pasan menos de dos horas al día delante de algún dispositivo digital, los de 9 a 11 casi alcanzan las tres horas, los de 12 a 14 tres horas y media, y los de 15 a 17 alcanzan casi las 5 horas.

Según las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es necesario reemplazar los periodos prolongados que los niños pasan frente a pantallas por juegos más activos.

Sobre esto, el catedrático de la Universidad de Valencia, el doctor Manuel Díaz Llopis, ha asegurado que "esta carencia de actividad luminosa excesivamente sedentaria conlleva efectos muy nocivos. En niños, se observa una progresión de la miopía, especialmente en menores de 10 años".

Además, el doctor ha explicado que el efecto indirecto que las pantallas tienen "es porque hacen que los niños eviten actividades bajo la luz solar. La luz solar tiene un efecto antimiopía, por lo tanto, la exposición a la luz natural es la que previene del aumento de la miopía". En este sentido, el doctor recomienda que los niños pasen al menos 15 horas diarias de exposición a la luz natural.



El 94% considera que pasa un tiempo preocupante expuesto a pantallas

Sin embargo, aunque pasamos tanto tiempo expuestos a pantallas, el 94 por ciento de los españoles es consciente de esto y considera que pasa un tiempo preocupante expuesto a pantallas y el 76 por ciento afirman haber sentido alguna molestia por estas circunstancias, entre las cuales destacan los dolores de cabeza, el escozor en los ojos, empeoramiento de la visión, dificultad para enfocar, sequedad ocular y enrojecimiento de los ojos.

A pesar de estos síntomas, el 70 por ciento no se toma un descanso pautado cada media hora, el 60 por ciento reconoce que no procura parpadear de modo consciente con frecuencia, el 41 por ciento no tiene en cuenta la postura y la distancia con el dispositivo, y el 31 por ciento no se asegura de con la luz apropiada ni ajusta el brillo y contraste de la pantalla.

En este contexto se ha creado 'Screen Pollution', un proyecto creado por la compañía Multiópticas con el objetivo de sensibilizar sobre el uso excesivo de pantallas, promover un consumo responsable de las mismas y contribuir a la prevención de salud ocular. En este marco se llevarán a cabo distintas iniciativas como los talleres 'Free Screen Sessions' que tendrán lugar en centros educativos de primaria y secundaria para concienciar a los más pequeños.

El director general de Multiópticas, Carlos Crespo, ha afirmado que "es evidente que las pantallas forman parte de nuestro día a día", por ello consideran que es una necesidad que la gente conozca el proyecto y de este modo "introducir ciertas rutinas y hábitos que regulen nuestra relación con los dispositivos y evitar así que nuestros ojos salgan perjudicados".