El aceite de oliva es uno de los condimentos más utilizados en todas nuestras comidas.

Para ensaladas, para aliñar, para el pescado y la carne, para las tostas... un largo etcétera de platos tiene este líquido como elemento indispensable. En nuestros hogares, como no, también es una de las grandes protagonistas, ya que suele utilizar para casi todo.

Sin embargo, la gran pregunta que surge entre al mayoría de consumidores usuarios es la misma que nos plantearíamos con otros productos. La diferencia es que en otros artículos sí tiene respuesta y en el aceite de oliva no parece ser tan clara.

Por lo tanto, vamos a resolver la eterna duda que existe en torno al aceite de oliva: ¿caduca el aceite de oliva?

Despejando la "X"

La respuesta es no. El aceite de oliva no caduca, por ello está considerado como un producto no perecedero. Es por este motivo por el que muchas veces algunos fabricantes no ponen en el embotellado una fecha determinada de caducidad, porque puede durar años en un perfecto estado.

Eso sí, lo que se debe tener en cuenta es la fecha de consumo preferente, que nada tiene que ver con la fecha de caducidad. En este caso, esta fecha nos indica cuál es el mejor momento para disfrutar del aceite que, habitualmente suele ser de uno a dos años, pero si se consume fuera de este periodo no quiere decir que esté en mal estado ni mucho menos.

El aceite de oliva siempre que se conserve en un buen estado y en un lugar fresco mantendrá sus exquisitas propiedades por un grandísimo tiempo.