Muchas personas sufren de insomnio en nuestro país. Algunas de ellas lo tienen de una forma más leve, mientras que a otras se les manifiesta de una forma mucho más severa.

Esto ocasiona grandes problemas en los usuarios que lo sufren puesto que a muchos y muchas de ellas les cuesta mucho arrancar al día siguiente y ven cómo sus jornadas están supeditadas al tiempo que hayan descansado en la noche anterior.

Consejos para evitar el insomnio hay a montones, pastillas o medicamentos que ayuden a conciliar el sueño también pero... ¿Y si existe un alimento que, tomado con regularidad, puede ayudar a combatir a pérdida de sueño por las noches?

A la pregunta anterior hemos de decirte que sí. Sí que existe un 'superalimento' que, ingerido de forma habitual antes de acostarnos, puede reducir (y mucho) la aparición del insomnio en nuestras vidas.

Además, seguro que te sonará mucho porque es uno de los consejos más repetidos por las abuelas y madres de las familias españolas. Pues parece que no iban tan desencaminadas porque, lo que era una creencia, ahora ha sido constatada por el 'Journal of Agricultural and Food Chemistry', la reputada revista de la Sociedad Americana de Química.

¿Qué alimento es el que debemos ingerir cada noche para plantarle cara al insomnio? Un vaso de leche caliente.

Gran aliado contra el estrés y mejora el sueño

Los científicos han descubierto ahora una mezcla de péptidos de la leche, llamada hidrolizado tríptico de caseína (CTH), que alivia el estrés y mejora el sueño.

Por eso, tomar un vaso de leche caliente cada noche se convertirá en tu gran aliado para descansar mejor y recuperar esas horas de sueño que tantas veces te ha robado el insomnio.

Pero esto no es todo porque los expertos también han descubierto varios péptidos naturales, o pequeños trozos de proteínas, que se unen al receptor GABA y tienen efectos ansiolíticos y de mejora del sueño. Por ejemplo, al tratar una proteína de la leche de vaca, llamada caseína, con la enzima digestiva tripsina se produce la mezcla de péptidos que mejoran el sueño conocida como CTH.