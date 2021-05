La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha urgido al Gobierno de Canarias a que sean vacunados los miembros del cuerpo de Salvamento Marítimo, ya que son profesionales esenciales englobados en el Grupo 6A, al cual se está vacunando a nivel nacional desde hace semanas.

El sindicato ha señalado en una nota que tan sólo Canarias y Cataluña no han procedido a vacunar a este colectivo esencial y considera sorprendente que Salvamento Marítimo, por las circunstancias especiales de inmigración que llega a las islas, no tenga a su personal de primera línea vacunado ante posibles contagios.

CSIF explicó que la actividad laboral de este cuerpo consiste en la coordinación de las emergencias marítimas acaecidas en todo el litoral canario durante las 24 horas del día y durante los 365 días del año.

Añade que Salvamento Marítimo forma parte de los grupos profesionales esenciales, ya que la labor que desempeñada está sometida al riesgo de contagio y, en la última actualización de la Estrategia de Vacunación, fueron incluidos en el Grupo 6A.