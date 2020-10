Pfizer anuncia la fecha de su vacuna contra la Covid-19

Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de la farmacéutica norteamericana Pfizer, asegura que si todo va según lo previsto, a finales de noviembre la empresa solicitará una autorización de uso de emergencia para su vacuna contra la Covid-19. Eso sí, primero tendrán que demostrar que su profiláctico es efectivo y que es seguro, algo que lograrán durante las próximas semanas.



"Primero, la vacuna debe garantizar que es eficaz para poder ayudar a prevenir la enfermedad Covid-19 en, al menos, la mayoría de los pacientes que ya han sido vacunados. Luego, la vacuna debe demostrar que es segura, con datos sólidos de seguridad generados a partir de miles de pacientes. Y finalmente, debemos demostrar que la vacuna se puede fabricar constantemente sin perder ni un ápice de calidad".





The world is waiting for a safe and effective #COVID19 vaccine. Today our Chairman & CEO penned an open letter to help people understand the criteria we must meet and the expected timelines for our investigational vaccine program. https://t.co/RlhDYq4vK0