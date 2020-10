Estos son los falsos mitos sobre la depresión

La depresión se ha convertido en la pandemia del siglo XXI. Esta dolencia psiquiátrica afecta, solo en España, a más de dos millones de personas según datos de la propia Organización Mundial de la Salud.

Según la organización, en todos los países europeos, la depresión afecta más a las mujeres, un 5,1% frente al 3,6% de los hombres y la prevalencia es aún mayor en mujeres menores de 29 años o mayores de 55 y en situaciones como la pobreza, el desempleo o algunos hábitos como consumir droga, tabaco o alcohol pueden facilitar su aparición.

A pesar de las cifras, esta enfermedad está cargada de estigmas en la sociedad. Son muchos los mitos que la rodean y en más de una ocasión las personas que la sufren no se sienten comprendidas por el entorno que les rodea, problema añadido a los terribles síntomas de este transtorno mental.

De hecho, según datos publicados por el 'National Institute of Mental Health en 2019', aproximadamente el 35% de los adultos con depresión no reciben ningún tratamiento.

Un diagnóstico temprano es clave para el abordaje de los síntomas de esta patología, pero, ¿cuáles son los mitos que rodean a la depresión?

Uno de los más importantes es la falsa idea de que esta enfermedad solo aparece cuando a alguien le ocurre una desgracia o pasa por una situación difícil. Aunque los factores externos suelen ser la principal causa de la aparición de esta patología, son muchas las ocasiones en las que aparece sin más, sin un motivo aparente.

Otro de los falsos mitos sería que solo la sufren las personas que son débiles, lo que incide más en el problema del afectado, haciendo que se sienta culpable por no ser capaz de afrontar la situación y provocando que no hablen de su problema, ahondando más en la herida y en los síntomas que la propia enfermedad provoca.

Solo en Estados Unidos, un estudio de la Universidad de Harvard reveló que el 29% de los estadounidenses sufren algún trastorno de ansiedad a lo largo de su vida y casi el 21% depresión. España, por su parte, se sitúa como el cuarto país en el mundo con más incidencia de la enfermedad, algo que no evita que sean muchos los que piensen que no es grave o que incluso no existe.

Nada más lejos de la realidad. No tratar un trastorno depresivo puede llevar al suicidio y, por tanto, la muerte. La depresión, además, tiene síntomas como la fatiga corporal, el insomnio, dolores musculares, cambios de apetito o una alteración tal de las emociones de quien la sufre que limita la vida de la persona. Restarle importancia como enfermedad solo consigue infravalorar y avergonzar a quiénes la padecen.

En este sentido, también existe la creencia de que la patología se cura sola. Los propios síntomas de la depresión impiden a quien la padece poder salir de ella, por lo que ser conscientes de su existencia, su gravedad y de que existen profesionales que pueden ayudar es primordial a la hora de superarlo.