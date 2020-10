Los médicos aconsejan no usar Listerine en la vagina

Se ha liado en las redes sociales después de que un cirujano venezolano llamado Roberto Valbuena contará una anécdota muy curiosa en la que una novia suya, asegura Valbuena, se hacía duchas vaginales con agua y Listerine al bañarse. Esto lo contaba después de una ronda de preguntas sobre cómo mantener la higiene para practicar sexo oral.



Después de esta confesión, y aunque fue contada a modo de anécdota, el médico se llevó muchas críticas por 'recomendar' el uso de Listerine para limpiar la vagina. Esto ha sido rápidamente desmentido por Valbuena, quien aseguraba que, en ningún caso estaba recomendando a las chicas que le seguían limpiarse la vagina con Listerine y agua.



Así pues, el especialista asegura que no se recomienda usar Listerine y agua para limpiar la vagina o realizar las duchas vaginales ya que puede dañar seriamente la zona: "Es un mensaje erróneo, yo me refería a que sí que es aconsejable hacer duchas vaginales, pero no con Listerine y agua".