Pedro Sánchez asegura que España tendrá dos vacunas contra el coronavirus en diciembre

Los planes para el comienzo de la vacunación de la población se vieron amenazados por la parada en los test de la vacuna de AstraZeneca que se está desarrollando en Oxford, y que tuvo que interrumpirse temporalmente por la aparición de una enfermedad.

No obstante, este cambio de planes, del que el desarrollo del fármaco ya se ha recuperado, parece que no va afectar a España. Lo decía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hace unas semanas, y anoche en La Sexta Noche, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvía a insistir en que los planes siguen siendo empezar a administrar el fármaco el mes de diciembre: "En diciembre no tendremos una vacuna, sino dos".

Cabe destacar que la vacuna de Oxford llegará a España a través de un acuerdo con la Unión Europea, y que además hay un total de 180 proyectos de vacuna entre los que participan unos 12 investigadores y científicos españoles.