La ciencia española consigue la respuesta a un misterio del cáncer

El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, líder en la lucha contra el cáncer, ha liderado a un grupo de científicos entre los que se encuentra el director del centro, Manel Esteller, para hallar la respuesta a una incógnita que llevaba 45 años sin respuesta: en 1975, la revista Nature publicó una investigación en la que se encontró una alteración misteriosa de las células que origina tumores pequeños, pero muy agresivos.

La solución a este enigma se ha publicado en las últimas horas por parte del citado Instituto en la revista Proceedings of the National Academy of Science, y en el artículo se describe cómo en las células cancerosas se inactiva epigenéticamente la proteína que genera el nucleótido Y, causante de esos tumores agresivos que hemos mencionado. Esteller ha explicado que "desde el descubrimiento original de 1975 ha existido mucho trabajo bioquímico para caracterizar las enzimas implicadas en los diferentes pasos que llevan al deseado nucleótido Y, pero sin conectar esta caracterización con su defecto en la biología tumoral".

El grupo liderado por el directivo ha encontrado ese puente "entre estos dos mundos al demostrar que el silenciamiento epigenético del gen TYW2 es la causa de la pérdida del equipo nucleótido Y". Como deseo futuro, el mismo texto expone la intención de explorar cómo se puede devolver "la actividad del gen TYW2 y restituir la añorada pieza Y en el cáncer".