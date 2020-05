Voluntarios quieren contagiarse de la Covid-19 para acelerar la vacuna

Varias universidades estadounidenses se encuentran en búsqueda de voluntarios a los que no les importe contagiarse de la Covid-19, enfermedad producida por el SARS-CoV-2, algo que podría ayudar a acelerar la producción de una vacuna efectiva en seres humanos. Pese a que es cierto que inocular un virus en personas puede ayudar a la investigación, la OMS no recomienda esta técnica en enfermedades que no tienen tratamiento disponible.

Pese a ello, más de 20.000 voluntarios repartidos por todo Estados Unidos han presentado su solicitud en este estudio de desafío humano. Entre los requisitos que deben presentar las personas que deseen participar en este estudio se encuentran la edad (en teoría, serán todos individuos jóvenes, aunque no se ha determinado una edad máxima) y su buen estado de salud.

El problema de este estudio, además de no estar avalado científicamente por la mayor parte de la comunidad, es la enorme cantidad de riesgos que comporta: se ha demostrado que el SARS-CoV-2 afecta también de gravedad a pacientes jóvenes y sin patologías previas, por lo que los criterios establecidos por los investigadores podrían carecer de sentido.

Fuentes del IQS-URL aclaran que "esto explica que la muestra tendrá un importante sesgo de edad, y por lo tanto, no se podrá asegurar que su eficacia sea extensiva a toda la población. En segundo lugar, durante la realización de las pruebas habrá gente que morirá, lo cual no es habitual cuando se desarrolla una vacuna ya que en dichos procesos no se pone en riesgo a las personas". Es decir, estaríamos ante un estudio que podría no ser eficaz para acelerar la producción de la vacuna, principal objetivo al que se aspira.