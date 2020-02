Rejuvenecer en la clínica dental

Sentirnos más jóvenes no es un capricho, es salud. Mejora la autoestima y por tanto la manera que enfrentamos las dificultades diarias. Encontrar tratamientos estéticos en las clínicas dentales es una ventaja para el paciente que busca un enfoque global para su boca. Y que no se resiste al paso del tiempo. Si no hubiéramos experimentado la piel tersa, la dentadura firme y los labios carnosos, no sufriríamos tanto al haberlos perdido. Ya lo decía Oscar Wilde: "la tragedia de la vejez no es ser viejo, sino haber sido joven". Ahora, con la tecnología de nuestro lado y los avances en medicina, es posible desandar el camino y recuperar la belleza perdida.

Nos hacemos viejos. Hay pocos datos tan absolutos como éste entre la maraña de información relativa por la que navegamos actualmente. Según las Naciones Unidas, en el informe "Perspectivas de la población mundial 2019", en 2050 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años. La ONU asegura también que el envejecimiento "está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad". El envejecimiento es por tanto uno de los tópicos más importantes de nuestro tiempo.

En cuestión de estética, nos resistimos a cruzar este umbral. Luchamos contra sus signos con ahínco, especialmente al pasar la barrera de los cuarenta, la nueva juventud. Los hábitos saludables son tendencia porque ayudan a hacer frente a sus efectos, como una alimentación sana, el deporte o el consumo de productos relacionados con la belleza. Como complemento, la medicina moderna ofrece un amplio abanico de soluciones, también para quienes no desean métodos invasivos y buscan un aspecto natural.

Los tratamientos de rejuvenecimiento y estética acompañan hoy a disciplinas como la odontología, la oftalmología o la nutrición. En las clínicas dentales, por ejemplo, los especialistas saben que una boca sana y un rostro equilibrado rejuvenecen, y refuerzan sus equipos con profesionales a la cabeza en materia de estética facial o tecnología digital.

¿Qué puede ofrecer una clínica dental para reducir el efecto del tiempo?

Distintos especialistas de la clínica Artedental, en el Puerto de la Cruz, facilitan una panóptica de los tratamientos estéticos presentes en la actualidad en clínicas de vanguardia. Este centro por ejemplo, mantiene su especialidad en implantología dental con más de una década a sus espaldas, y al mismo tiempo ofrece tratamientos que "dan al paciente soluciones globales en materia de estética", subraya Amaya Sáez, gerente de Artedental.

Alineadores transparentes, la solución más buscada entre los adultos

Unos dientes alineados son la base de una sonrisa armónica. La ortodoncia "invisible" triunfa especialmente entre personas en edad madura que no quieren que su apariencia se vea afectada por el uso de los famosos "brackets" o aparatos metálicos. Artedental es proveedora oficial de la marca líder en el mercado de alineadores transparentes, con más de ocho millones de usuarios. Este tipo de tratamiento está compuesto por alineadores, férulas de quita y pon "invisibles", que se van cambiando según avanza el tratamiento. Artedental cuenta en su equipo con la doctora Sonsoles Pérez Tamajón, quien señala "que es un tratamiento muy ventajoso. No se nota, es cómodo, no hace daño y no implica el cambio de hábitos". Al ser removibles, se mantiene la misma alimentación, facilita la higiene y se puede prescindir de ellos en actos sociales destacados si se desea.

"La tecnología digital ha transformado el sector odontológico"

Así de contundente se manifiesta David Trujillo, especialista en odontología digital y pionero en España en el uso de la técnica CAD/CAM (Computer-Aided Design, diseño asistido por ordenador; y Computer-Aided Manufacturing, fabricación asistida por ordenador). El doctor Trujillo viaja cada semana a Artedental desde Madrid para atender a los pacientes de la clínica. "La odontología digital moderna digitaliza y procesa imágenes que reproducen un modelo de nuestra boca de una exactitud imposible de alcanzar para las manos humanas", explica Trujillo. Un paciente que acuda a Artedental tendrá la posibilidad de, a través de escáneres digitales, conocer el aspecto que tendrá su boca antes de aplicar cualquier tratamiento, y poder comunicar al especialista qué desea. Pero no sólo eso, la fabricación de prótesis también se hace a través de softwares e impresión 3D. Consecuencias: precisión absoluta y posibilidad de repetición exacta.

Embellecimiento de la sonrisa a través de carillas estéticas creadas con tecnología digital

Las carillas son láminas muy finas de porcelana que se colocan en la parte frontal de los dientes para invisibilizar imperfecciones como roturas, manchas o grietas, o embellecer el diente aumentando tamaño y variando su color. "Si además se fabrican con tecnología digital", como es el caso de Artedental, "su encaje no deja lugar a errores y se repiten fácilmente en caso de rotura". El doctor Trujillo señala además que esta práctica "compite con otras soluciones más invasivas que requieren intervención quirúrgica".

Tratamientos dermatológicos que complementan una sonrisa armónica

Las arrugas son el principal signo del tiempo en nuestro rostro. Las líneas que se forman en el contorno de la boca aumentan en varios años nuestra edad, de golpe. Trabajar esta zona hidratándola con métodos como la mesoterapia o el ácido hialurónico tiene efectos muy visibles; así como la hidratación de los labios. La pérdida de elasticidad es otra de las huellas inequívocas de la madurez. El lifting facial y de cuello busca eliminar el exceso de piel y tensar los músculos con incisiones imperceptibles. Se trata de soluciones muy poco invasivas que buscan el aspecto más natural posible.