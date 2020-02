García Marí, un centro a la vanguardia y especializado en casos difíciles

Los casos de alta dificultad se han convertido en una de las señas de identidad del Centro Estético Dental García Marí. Así lo explica el doctor Luis García Marí, que apunta que incluso otros profesionales les están derivando a algunos pacientes con problemas complejos, como ocurre con cirugías de implantes complicadas y con enfermedades periodontales.

No obstante, la labor que desarrollan él y el resto de su equipo no se queda ahí, sino que ofrecen todo tipo de tratamientos. García Marí señala que para ello cuentan con la maquinaria más avanzada. No en vano, tienen la capacidad de realizar dientes el mismo día. Asimismo, destaca que su equipo de profesionales es "muy bueno, muy capaz".

El Centro se encuentra en su actual localización de la santacrucera Prolongación Ramón y Cajal, número 13, desde hace cinco años, aunque su trayectoria comenzó en 2007. Luis García Marí expresa que allí están recibiendo a dentistas de la Península y del extranjero que acuden a formarse.

"El balance es muy bueno", afirma este profesional sobre los últimos años de trabajo. "Nos estamos convirtiendo en una clínica de autor", añade sobre el trato individualizado que se le dispensa a cada uno de los pacientes que acuden a ella.