Cómo empezar con el "realfooding": Cinco pasos para adelgazar comiendo comida real

Empezar a comer sano es el mantra de muchos tras las fiestas navideñas . Más allá de las dietas, son muchos los que han incluido en sus propósitos del nuevo años adentrarse en el mundo del "realfooding" . El nutricionista Carlos Ríos afamó este término que no es otra cosa que comer comida real y alejarse de los ultraprocesados.



"Si un producto tiene más de cinco ingredientes en la etiqueta, desconfía". Este es el consejo del nutricionista a sus millones de seguidores en redes sociales. Su labor de divulgación consiste, en gran parte, en enseñar a leer las etiquetas para entender cómo hay alimentos que tienen un porcentaje muy bajo de lo que dicen ser. Todos los alimentos que pasan su filtro y recomienda se agotan. Además, defiende la idea de que comer sano no es aburrido y ofrece muchas recetas a través de sus redes sociales con platos originales.







Pasos para comenzar con el realfooding El propio Carlos Ríos explica en su página web cómo empezar a comer alimentos reales de forma progresiva y ver los efectos que esto provoca en el cuerpo y el organismo . Desafía a muchos de sus seguidores a hacerpara ir adentrándose en este mundo de forma progresiva."Dale la vuelta al producto y si tiene= ultraprocesado", dice.De la noche a la mañana no se puede cambiar los alimentos a los que estamos acostumbrados por otros nuevos. Hay que llevar a cabo un proceso de adaptación, por ejemplo, para pasar del sabor dulce del Colacao al fuerte y amargo del cacao puro."Si en un momento determinado no tomamos la decisión más saludable, esto no tira por tierra todo el trabajo que hemos hecho. Lo importante es el día a día", explica el nutricionista en su página web.Incorporar frutas y verduras en todas las comidas facilita mucho el camino para llevar una dieta basada en comida real.Adaptar el reto de comer saludable implica organización. Cada uno debe adaptar la dieta a su estilo de vida y para ello debe planificar cada comida, empezando por la compra.