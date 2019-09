Con estos cuatro snacks saludables lograrás perder peso y quemar grasa por la mañana

A media mañana y a media tarde, en plena jornada laboral, es cuando más "patadas" le metes a la dieta y cando peor comes. Muchos miman al detalle el almuerzo y la cena pero descuidan totalmente lo que pican entre horas. Y eso es importante. Hace tiempo que los nutricionistas vienen recomendando que cuidemos más nuestra alimentación. Lo importante no es tanto adelgazar como consumir productos naturales, lo que se ha dado en llamar "real food". Por eso hay que alejarse de los ultraprocesados sobre todo cuando estamos en la oficina.

Dentro de esta lucha contra la comida preparada con grasas y sustancias perjudiciales para la salud se enmarca la propuesta que esta misma mañana ha empezado a lanzar Joel Torres, uno de los nutricionistas más seguidos de Instagram. Se ha propuesto mostrar a sus seguidores cómo comer mejor también en la oficina. Y lo ha conseguido. Como primer "aperitivo" y nunca mejor dicho, ha señalado cuatro snacks saludables y que te pueden ayudar a dejar de come ultraprocesados y por tanto a restar grasa innecesaria.

Un porridge de avena

El propio Torres asegura que esta receta puede estar lista en "cinco minutos" y es que sólo tienes que combinar leche o agua con copos de avena y hervirlo. El nutriconista asegura que es una receta muy "saciante" y por tanto recomendable.

Tortilla de avena

La puedes hacer con harina de avena y huevo entero o con claras. "Es un plato saciante y rico en proteínas para cubrir tus necesidades", señala este experto.

Tortilla francesa con plan integral

En este plato predomina el huevo "repleto de grasas de calidad", insiste Torres. La grasa no es mala para el cuerpo, al contrario, cierta parte es necesaria.

Requesón con fruta

La fruta es siempre una buena opción. Y más la de temporada. Combinada con un poco de requesón puede darte mucho juego.

Como último consejo recuerda que tan importante es lo que comes como lo que bebes por lo que estos snacks no los debes combinar con alcohol ni con otros productos que sumen calorías. Pasate al café sólo, al agua con fruta o a los refrescos de gama "zero". Todo ello te ayudará a ir restando poco a poco calorías innecesarias.

Pero recuerda que también es importante moverte, llevar una vida activa. En este artículo te contamos hace semanas los cambios que tienes que introducir en tu día a día si de verdad quieres perder peso y en este otro te indicamos el alimento por excelencia quemagrasas del que sólo tienes que comer 30 gramos al día para perder peso . El objetivo: que tengas las mayores opciones posibles.