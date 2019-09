Estas son las diez cosas que no debes hacer si quieres perder peso

Perder peso no es una tarea sencilla y todos los que lo hemos intentado lo sabemos. Ha terminado el verano y realmente nos queremos ver bien y tirar de la dieta milagro en cinco días es la cara y la cruz del mismo problema, adelgazo fácilmente, quepo en mis pantalones, una talla menos que me ponía, intento mantenerme e ir incluyendo alimentos de esa lista de prohibida que me aconsejaron no comer y con las mismas peso o cojo volumen de nuevo o más que tenía antes... Pero ¿cómo lo hacen Paula Echevarría o Amaia Salamanca que están estupendas tan rápidamente?

Ver a nuestras celebrities con unos tipos estupendos en menos de quince días, nos hace caer en esa dieta que tanto me va a ayudar a verme con unos kilos de menos. Pero la verdad de estas dietas milagro sale a la luz después. Junto al recuperar los kilos, nadie nos cuenta que esa dieta -algunas muy restrictivas-, puede conllevar un posible déficit nutritivo y energético además de ser difíciles de llevar fuera de casa, así que un batido puede ser una buena solución pero podemos pasar hambre y no aprendemos a comer de manera saludable.

A todo esto se une el exceso de información con consejo de los más contradictorios, donde uno no sabe qué hacer ni a quién creer. Hay que ser muy riguroso, disciplinado y constante si realmente queremos ver resultados pronto y de forma permanente. Recibimos mucha (des)información sobre cómo ponernos a dieta, muchos consejos contradictorios llevándonos a cometer algunos errores de lo más típicos. Lo mejor siempre es ponerse en manos de un nutricionista.

Estos son los errores más comunes a la hora de perder peso (y que hay que evitar cometer):

1. No descansar lo suficiente. ¡Duerme de 7 a 9 horas cada día!

2. Tener alto nivel de estrés. El estrés puede hacer que aumente más la sensación de apetito, aparece la ansiedad y los atracones. Además, el cuerpo libera hormonas que favorecen el aumento de grasa corporal como la hidrocortisona.

3. Tener miedo a las grasas.

4. No incluir proteínas en las comidas. Consumir proteína en nuestro desayuno ayuda a activar nuestro metabolismo ya que al organismo le cuesta más procesar este nutriente. Favorece el aumento de masa muscular.

5. No tomar suficiente agua, hay que tomar al menos dos litros. Es muy bueno tomar agua con trozos de frutas naturales como naranja, piña, limón o pepino que nos aportarán antioxidantes y las propiedades de esa fruta. Mejor que el agua sola.

6. Descuidar la actividad física. Es indispensable para adelgazar apoyar cualquier método con deporte, aunque hay que irlo introduciendo poco.

7. Cenar tarde. Realizarla unas tres horas antes de acostarnos para darle tiempo a nuestro intestino a hacer la digestión correctamente.

8. Obsesionarte con la báscula. Deja la báscula de lado. Si estás haciendo deporte, es normal ver que el peso sea el mismo o incluso aumente, pero todo se debe a que estás convirtiendo la grasa en masa muscular.

9. Ser fan de las dietas milagro, de las que os estamos hablando.

10. No crear un hábito, a la hora de la alimentación es bueno tener un hábito saludale.