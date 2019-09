Sanidad emite una alerta para advertir de un producto vegano que puede afectar a los alérgicos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha emitido hace unos días una alerta a través de su portal digital para informar a los usuarios de que se ha detetctado "la presencia de proteína láctea no declarada en un producto para untar como alternativa vegana a la mantequilla ecológico y sin leche" (en este enlace te hablábamos de la alerta para avisar a los ciudadanos de no consumir este alimento con gluten "no declarado").

"La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento el 28.08.19, a través del RASFF (Red de Alerta Alimentaria Europea), de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Reino Unido, relativa a la presencia de proteína láctea no declarada en el etiquetado de un alimento para untar como alternativa vegana a la mantequilla, ecológico, vegano y sin leche de la marca Naturli", informan desde Aecosan.

La agencia también aporta los datos de identificación del producto para que este sea fácil de reconocer por el usuario. "Los datos del producto implicado son: Alimento para untar, ecológico, vegano y sin leche, de la marca Naturli. Presentación: envasado en un recipiente de plástico con funda de cartón de 225 g. Código de referencia del producto: todos los productos con fecha de consumo preferente del 30/08/2019 hasta el 27/11/20192".

"El producto afectado ha sido fabricado en Dinamarca y se ha distribuido a varios Estados miembros, incluyendo España (Cataluña)", explican desde la La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. "Se ha procedido a informar de estos hechos a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información - SCIRI)".

Aecosan también ha establecido una serie de medidas preventivas para los usuarios. "Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a las proteínas de la leche que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. El consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores", informa.

"La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosan, integra y desempeña en el marco competencial de la administración general del estado las funciones relacionadas con la promoción y el fomento de los derechos de los consumidores y usuarios en bienes y servicios, así como la seguridad alimentaria y la nutrición saludable.