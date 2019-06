Piden retirar unas magdalenas para el desayuno vendidas en toda España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha enviado un comunicado en el que alerta a los consumidores del peligro que puede suponer un lote de magdalenas supuestamente dietéticas que se han vendido en toda España. Concretamente el lote del que se habla y sobre el que se pone el foco se ha tenido constancia de que fue fabricado en Castilla y León y vendido por una empresa con sede en Cataluña a grandes superficies comerciales y pequeños comercios situados en Castilla La Mancha, Valencia, Asturias, Andalucía, el País Vasco, Baleares, Canarias, Madrid, Murcia y Galicia.

Pero ¿cuál es el problema? Según se tuvo conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Nacional estas magdalenas con número de lote 260120 y con fecha de consumo preferente antes de junio de 2020 contienen proteína de leche que puede poner en peligro a quienes son intolerantes a la lactosa. La Agencia encargada de la tramitación de este tipo de alertas ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a nivel regional.

Si bien para los que no tengan ningún tipo de intolerancia estas magdalenas no suponen peligro alguno desde la Agencia recomiendan que aquellos consumidores con alergia se abstengan de consumir el producto en caso de tenerlo en casa y de que presten especial atención a la hora de revisar la etiqueta si no lo tienen pero van a ir al supermercado a hacer la compra y se lo encuentran: aunque se diga que no hay leche sí que hay proteínas de la misma y eso puede suponer graves riesgos a la salud.

La presencia de alérgenos no declarados es una de las alertas más comunes de esta agencia que se encarga de vigilar en todo el país que se cumpla con la legislación vigente. En este sentido y con el aumento tan importante que han vivido en los últimos meses las intolerancias de todo tipo es importante darse cuenta de lo que lleva cada producto. Por eso no es extraño ver cada vez más en supermercados de toda España cómo la mayor parte de los consumidores vigilan la etiqueta y se muestran preocupados por lo que contiene cada uno de los alimentos que consumen o que se llevan para casa. No estar atentos puede suponer, alertan los especialistas, importantes riesgos para la salud de los que consumen este tipo de productos. Lo más importante siempre es ser precavido.