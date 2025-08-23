Adiós a los piojos: el truco casero que solo usa dos ingredientes para eliminarlos

La vuelta al cole significa reencontrarte de nuevo con tus amigos de clase después de un largo periodo vacacional, también significa retomar una rutina y resolver las dudas que se plantean antes un nuevo inicio de curso escolar.

Sin embargo, para muchos padres supone liberación al saber que sus hijos van a tener de nuevo una rutina. Aunque, por otro lado, surgen los miedos que de que sus hijos se vean expuestos a contraer piojos.

Estos parásitos han ido evolucionando con los años y están presentes en la vida de las personas, especialmente de los más pequeños. Pese a ello no se ha podido encontrar el remedio que acabe con ellos definitivamente.

¿Cómo se trasmiten los piojos?

Los piojos no entienden de cabellos, es decir, no importa que el cabello esté más sucio o más limpio o que sea más largo o más corto. Tampoco importa el lugar, la clave del contagio son las personas que se encuentren a tu alrededor.

Lo primero a tener en cuenta es que los piojos ni vuelan ni saltan, por lo que se trasmiten con el contacto cercano entre una cabeza y otra. No es común que se contagien a través de peines o complementos para la cabeza.

El síntoma que hace saltar la alarmas es el picor del cabello, pero puede tardar hasta cuatro semanas en aparecer.

El ciclo de vida

Estos parásitos tiene un ciclo de vida de un mes aproximadamente.

Liendres (huevos). Se incuban entre 7 y 12 días. Se encuentran a 4 o 6 mm del cabello.

Se incuban entre 7 y 12 días. Se encuentran a 4 o 6 mm del cabello. Ninfa. Es más pequeña que un piojo adulto, se suelen convertir en adultas al pasar entre 9 y 12 días tras salir del huevo.

Es más pequeña que un piojo adulto, se suelen convertir en adultas al pasar entre 9 y 12 días tras salir del huevo. Piojo. Un piojo adulto puede llegar a poner hasta diez huevos al día. A estos huevos les cuesta madurar entre 12 y 14 días.

Remedio casero para acabar con los piojos

En redes sociales puedes encontrar diferentes trucos y tips que te sirven en tu día a día, también te ayudan a cambiar o adquirir buenos hábitos para tu salud.

Se acabó el gastarse el dinero en productos con los que nunca obtienes resultado y con los que los más pequeños de la casa sufren daños en el cuero cabelludo por los componentes de estos productos y por el cepillado que hay que utilizar para conseguir extraer los piojos.

Solo necesitarás poner a calentar una taza de agua en un cazo. A continuación, añades en un recipiente una taza de vinagre de manzana y le añades el agua, previamente calentada. Lo mueves bien y lo añades en un difusor para poder repartirlo por el pelo con mayor facilidad. Cuando tengas el producto en el pelo debes cepillar con un cepillo especial para piojos.

Una vez hayas cepillado todo tu pelo solo debes lavar bien el pelo para eliminar el olor del vinagre en tu cabello. Debes hacerlo dos veces por semana hasta acabar con los piojos.