¿Qué moda llevaremos en 2026? Del broche de la abuela a los megalazos y el color nube por todas partes: 7 tendencias para empezar el año

Consultados todos los oráculos, revistas, informes, como el 'Pinterest Predicts 2026', o el del Instituto Pantone, aquí van las siete tendencias más sorprendentes en moda listas para tomar las calles:

Rescata los broches de tu abuela Vuelve una pieza clásica del joyero de tu abuela, un icono del vestuario de Isabel II: el broche. Olvida el collar, en 2026 la blusa o el vestido se adorna con estas piezas. Puede ser un flor grande, o diversos pins pinchados en una corbata, cuello de camisa o incluso en el calzado. Las pasarelas de primavera/verano 2026 han abrazado el broche de maneras divertidas, desde diseños florales de gran tamaño de Valentino hasta los clásicos con incrustaciones de Chanel. Celebridades como Ashley Olsen, Julia Roberts o Cynthia Erivo ya han practicado esta moda en las últimas alfombras rojas.

Según Pinterest, los usuarios están buscando muchísimo los términos 'broches', 'alfileres' y 'prendedores'. / PINTEREST

En pareja: siempre conjuntados Hay varias parejas de famosos que desde hace un tiempo eligen sus 'looks' a conjunto cuando acuden a una gala o alfombra roja. Su ejemplo ha cundido, y muchas parejas anónimas también están alineando sus estilismos en citas y ocasiones especiales. Por ejemplo, Timothée Chalamet y Kylie Jenner. Habitualmente suelen elegir el negro para salidas nocturnas, pero recientemente causaron furor con sus diseños en color butano, para el estreno en Los Ángeles de la película 'Marty Supreme'. También suelen ir vestidos a la par los cantantes Rihanna y ASAP Rocky, el nuevo embajador de Chanel.

Timothée Chalamet, y su novia, Kylie Jenner, en la 'premiere' de 'Marty Supreme'. / Associated Press/LaPresse / LAP

Lazadas XL: estilo lady coquette El lazo en las blusas vuelve, y lo hace a lo grande. Pero este año no solo vamos a ver lazos maxis al cuello en blusas de seda, también conquistarán las chaquetas (negro sobre rojos, mejor), los vestidos de terciopelo o a modo de cierre de abrigos y capas. La embajadora oficial de este estilo romántico y muy femenino fue Lady Di, que solía anudarse lazos en camisas con hombreras y faldas lápiz. Eran los 80, y ahora vuelven a estar muy de moda. Quien también es muy fan de esta moda es la reina Letizia. Solo en el mes de diciembre ha recurrido dos veces a esta prenda en sendos actos oficiales: en la reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud, en Madrid, y en la reunión del Patronato del Instituto Cervantes, en Aranjuez (Madrid).

Letizia, con blusa morada de lazada al cuello, en la reunión del Patronato de FAD Juventud. / EUROPA PRESS

Color nube por doquier Antes de que Pantone anunciara que el color del año sería el Cloud Dancer, un blanco roto que transmite serenidad y calma, Rosalía ya nos dio algunas pistas. Un mes antes desveló la portada de su último disco, 'Lux', donde la diva catalana aparece frente a un fondo azul, envuelta en un atuendo etéreo que recuerda claramente a un hábito de monja y a la vez a una camisa de fuerza. La mística y espiritualidad de Rosalía coinciden con la pretensión de Pantone y el tono suave elegido este 2026 para llamar a la pausa en este mundo agitado en el que vivimos. Este año cambiaremos el 'total look' negro por el blanco de pies a cabeza. Así ya lo han hecho también Heidi Klum, Kendall Jenner, Jenna Ortega, Anya Taylor-Joy, Meghan Markle e incluso reinas como Máxima de Holanda.

La cantante Rosalía, corriendo por el centro de Madrid, en la plaza de Callao. / JUANJO MARTIN / EFE

Estética intelectual y romática "Busca papel y pluma, que este año todos seremos poetas. Las generaciones Z y 'millennial' adoptarán la estética bohemia de los poetas, tanta para escribir sus versos como para vestirse. Piensa en cuellos altos, abrigos amplios y bolsos 'vintage'. Una tendencia que es pura poesía", dice el informe de Pinterest. La plataforma señala como los términos más solicitados 'outfit con capa', 'accesorios para corbata' y 'bolsos satchel' (tipo cartera). Esta estética masculina de los pantalones de pinzas con 'blazers' de doble botonadura a juego, tienen cada vez más fans, que han clonan los 'looks', pero dándoles su propio toque (no solo colores gris, negro o beig). Las corbatas se convierten en el mejor accesorio.

Julia Roberts, con el primer 'look' de Dario Vitale para Versace, de estilo intelectual, en el Festival de Venecia del pasado agosto. / EFE / RICCARDO ANTIMIANI

Inspiración ochentera: la Gummymoda Llevavos todo este siglo basculando entre las décadas prodigiosas para la moda de masas: 70, 80, 90 y los 2000. Cíclicamente, el 'streetwear' (y la pasarela) deciden apostar con más fuerza por una de ellas. Y parece que los expertos ven este 2026 como un año de fiebre ochentera: "Seguirá y se consolidará", aseguran. ¿Cómo? Hombros marcados y poderosos, cueros contemporáneos, estampado animal y accesorios metálicos. No es para todos los gustos, pero quien abraza este estilo es porque apuesta por la energía y la confianza visual de una época icónica. Según el informe Pinterest, además, en cuanto a maquillajes, viene la 'Gummymoda', el estilo colorista, gelatinoso y blandito de las chuches... Sombras de ojos de tonos alegres y descarados, como los que volveremos a ver en la tercera temporada de 'Euphoria', a partir de abril.

Sydney Sweeney, maquillada al estilo 'Euphoria'. / INSTAGRAM

Encaje: ese fino toque de belleza La elegancia del encaje y los tejidos delicados volverá a ponerse de moda este año. En 2026, el encaje se reinventa: se lleva con texturas más densas y en contextos inesperados (mezclado con denim, lino, tejidos técnicos) para 'looks' casuales y deportivos, no solo románticos; se priorizan siluetas más sueltas y con movimiento, explorando desde tonos 'nude' y pastel hasta rojos vino y verdes oliva, elevando el estilo con pequeños detalles sofisticados que aportan carácter y un aire contemporáneo y versátil, fusionando lo delicado con lo audaz. Lo más novedoso es que no solo veremos estos detalles en cuellos y puños, mantelitos y pañuelos, sino también en fundas de teléfono, uñas y maquillaje.