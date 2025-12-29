Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brigitte Bardot y su extenso legado en la moda, del escote que lleva su nombre al recogido perfectamente imperfecto: su estilo, en 7 claves

Mito del cine francés y 'sex symbol' de los años 1950 y 1960, sus icónicos y sensuales 'looks' han influido en generaciones posteriores, desde Claudia Schiffer hasta Kate Moss, Penélope Cruz y Margot Robbie

Brigitte Bardot en la película de Jean-Luc Godard 'El desprecio' (1963).

Laura Estirado

Barcelona

El último mito del cine francés y 'sex symbol' de los años 1950 y 1960, Brigitte Bardot, se apagó este pasado domingo, en Saint-Tropez, a los 91 años. Además del medio centenar de películas míticas, como 'Y Dios creó a la mujer' dirigida por Roger Vadim en 1956, y de una larga carrera como cantante, con letras como la erotísima 'Je t'aime... moi, non plus', grabada en 1967 con su antiguo amante Serge Gainsbourg, deja un extenso legado en el mundo de la moda, donde supo construir un estilo propio e inconfundible, tan sensual como elegante, tan relajado -el 'effortless' francés- como natural, y que hoy sigue influyendo a generaciones posteriores.

Pura actitud provocadora que, cíclicamente, ha ido reapareciendo en nuevas caras famosas que han reinterpretado sus 'looks', su forma de maquillarse y sus peinados. Desde Jane Birkin, su heredera natural, amiga y contemporánea, que recogió el testigo de Bardot desde una versión más bohemia y británica, hasta, ya en los 90 del siglo pasado, 'supermodels' como Claudia Schiffer, Kate Moss, actrices como Alexa Chung y Margot Robbie o, en España, destacados ejemplos, como las actrices Penélope Cruz y Patricia Conde.

He aquí 7 claves del estilo BB, el apodo cariñoso por el que llamaban a Brigitte Bardot:

Peinado despeinado 'beehive' con flequillo en V

La cantante de 'Back to Black', Amy Winehouse, llevó al extremo este tipo de melena abultada, cardada y desordenada. A veces recogida con media cola suelta, en otra de sus versiones. En los años 1950 era un peinado de moda y lo lucieron en su versión más elegante actrices como Audrey Hepburn, pero fue BB quien le dio un 'twist' con una versión mucho más desenfadada. Su melena rubia -aunque en realidad era castaña hasta que comenzó a teñirse con 20 años-, voluminosa y ligeramente despeinada fue tan icónica como revolucionaria. Ni pulida ni excesivamente producida: el pelo de Bardot simbolizaba libertad, juventud y un cierto desdén por la perfección. El flequillo largo y abierto, en 'V', asimétrico, sigue siendo uno de los más imitados de la historia. Entre sus fans, Claudia Schiffer y Kate Moss, o Penélope Cruz y Patricia Conde.

(FILES) French actress Brigitte Bardot (C) gives a press conference on December 1965 in Hollywood for the film &quot;Viva Maria&quot;, directed by Louis Malle (background). The American film &quot;Dear Brigitte&quot; (Chère Brigitte), directed by Henry Koster, was released at the same year. Brigitte Bardot, legendary French actress, female icon of the 1960s and fervent animal rights activist, has died at the age of 91, the Brigitte Bardot Foundation announced on December 28, 2025. (Photo by AFP)

Brigitte Bardot, durante una rueda de prensa, en 1965, en Hollywood. / AFP

Escote 'bardot'

Básicamente, llevar los hombros descubiertos. La actriz amante de los animales dio su nombre a un escote inspirado en su estilo, con las clavículas y la parte superior del busto descubiertos, a veces en forma de corazón. Muy femenino e ideal para el verano, se puede lucir tanto en mangas cortas, largas, 'tops', camisolas o vestidos... Casas como Loewe o Balmain suelen incidir en este patrón, muy del gusto también de famosas como Gigi Hadid, Alexa Chung y Olivia Palermo.

VERANO FESTIVAL DE CINE DE VENECIA AÑOS 40 Y 50 1958 BARDOT. FESTIVALES CINE , FESTIVAL DE CINE DE VENECIA 1958 , HISTORIA , ACTRICES , BRIGITTE BARDOT _ GENERAL, PLANO

Bardot, en el Festival de Cine de Venecia, en 1958. / EPC

Bailarinas y pantalones capri

Su primer hito en el cine fue 'Y Dios creó a la mujer' (1956), donde dejó huella con un 'look' que se impondría en toda Europa: los pantalones capri o pirata con bailarinas. Volvió a repetir estilismo en 'Una vida privada' (1962).

Un típico 'look' Bardot: pantalones capri, bailarinas, camisa de rayas, flequillo y mirada felina.

Un típico 'look' Bardot: pantalones capri, bailarinas, camisa de rayas, flequillo y mirada felina. / INSTAGRAM

Cuadros de vichy

Pasando de cualquier norma de protocolo tradicional, BB pasará a la historia por ser una de las abanderadas del estampado de vichy. Lo adoraba tanto que hasta el vestido de novia con el que se casó con el actor Jacques Charrier, el 18 de junio de 1959, tenía estos cuadritos, en color rosa. La actriz optó por un corte 'midi', a caballo entre la silueta 'baby doll' y la estética campestre (algodón, cuadros de vichy y cuello babero). Tenía todo tipo de prendas con este mismo estampado: camisas como la que llevó en la película 'La verité', y faldas, como la que llevó en la película 'Las Petroleras'.

Em su boda, Brigitte Bardot &quot;llevó el vichy del pícnic al altar&quot;, recuerda esta publicación de Instagram.

En su boda, Brigitte Bardot "llevó el vichy del pícnic al altar", recuerda esta publicación de Instagram. / INSTAGRAM

Camisetas de rayas

Además de las cestas de mimbre y los sombreros de paja, otra de las prendas características del armario BB eran las camisetas de rayas, la 'marinera' que antes elevó a categoría de moda Coco Chanel. La camiseta marinera pasó de ser el atuendo habitual de los marineros del siglo XIX a un elegante icono del cine que alcanzó su cima con Bardot en 'Contempt' ('El desprecio'), la película de Jean-Luc Godard de 1963.

FILE - French actress Brigitte Bardot with actor Jack Palance during filming of the movie &quot;Le Mepris&quot; aka &quot;Contempt&quot;, by Jean-Luc Godard, in Rome, Italy, May 1963. (AP Photo/File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain. EDITORIAL USE ONLY / ONLY ITALY AND SPAIN

Brigitte Bardot junto a Jack Palance, en el filme 'Contempt', de Jean-Luc Godard, en Roma, en 1963. / Associated Press / LaPresse / LAP

Mirada felina

El delineado era típico en el maquillaje de los 50 y 60, pero Brigitte lo personalizó maximizándolo. Su 'cat eye' grueso sobre el párpado se impuso luego en pasarelas y 'celebrities', y tanto en maquillajes de día como de noche. Ella aún lo sofisticó más con unas pestañas de vértigo y accesorios que aportaban más teatralidad a sus estilismos, como las cintas para el pelo y los gorros.

CINE ACTRIZ FRANCESA BRIGITTE BARDOT, (FRANCIA) 17/6/2009.- Imagen sin fechar cedida hoy, 17 de junio de 2009, por &quot;Douglas Kirkland, Celebrity Vault&quot; que muestra a la actriz francesa Brigitte Bardot. La imagen ha sido facilitada con motivo de la exposición sobre la vida de este icono de los años 50 y 60 del siglo que será abierta el próximo 29 de septiembre en la localidad francesa de Boulogne-Billancourt. Según miembros de la organización, esta muestra será la mayor y más completa realizada hasta la fecha sobre la vida de esta estrella del celuloide. HANDOUT --- EDITORIAL USE ONLY -- NO SALES --- MANDATORY CREDIT

Brigitte Bardot. / DOUGLAS KIRKLAND, CELEBRITY VAUL / EFE

Camisas con lazo y jerséis de canalé

Cuando no vestía faldas 'midi' o vestidos con mucho vuelo, al mito del cine francés le gustaba lucir sencillos jerséis ajustados de canalé (combinados con pantalones capri o minifaldas de plisados) y románticas camisas con lazada al cuello.

EL FUTBOLISTA PELE JUNTO A ACTRIZ FRANCESA BRIGITTE BARDOT. (FILES) In this file photo taken on April 01, 1971 Brazilian footballer Edson Arantes do Nascimento, better known as Pele (C), introduces French actress Brigitte Bardot (L) to his teammates during a match organized in aid of cancer research in Colombes, Paris suburb. - Brazilian football icon Pele, widely regarded as the greatest player of all time and a three-time World Cup winner who masterminded the 'beautiful game', died on December 29, 2022 at the age of 82, after battling kidney problems and colon cancer. (Photo by AFP). RESTRICTED TO EDITORIAL USE – RIGHT OF PUBLICITY OF BRIGITTE BARDOT MUST BE CLEARED FOR ANY COMMERCIAL USE

Brigitte Bardot junto a Pelé, abril de 1971. / AFP

