¿Por qué la irrupción de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en la Met Gala 2026 levanta suspicacias en la moda?

Después del bodorrio de tres días en Venecia el pasado verano, con 250 VIPS como Oprah Winfrey, Bill Gates, Leonardo DiCaprio y la familia Kardashian, después de una luna de miel infinita por Sicilia, la Riviera francesa y México, después que la novia reportera copara -o ¿comprara?- la portada de 'Vogue'... ahora Jeff Bezos, el amo de Amazon y la tercera fortuna del planeta acaba de hacerle un regalo a su esposa, Lauren Sánchez, que solo un ultrarrico puede hacerle: la entrada más importante para la Met Gala 2026.

El mayor sarao social, la cita más importante del mundo de la moda, que se celebra cada primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, esta vez no estará patrocinado por una gran casa de moda como era la costumbre, sino por la pareja de millonarios, consolidando su interés por convertirse en expertos en moda.

Cuando este lunes se ha anunciado el tema de la Met Gala 2026 ('Arte del Vestuario', centrado en el cuerpo vestido), también se ha sabido que Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, serían los principales patrocinadores del evento. Son por ahora, además, los únicos y primeros invitados confirmados. En la publicación de Instagram del Museo Metropolitano de Arte y el Instituto del Vestuario del Met que anunciaba el tema, un texto indicaba que el evento "fue posible gracias a Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos", un dato que ha levantado polvareda entre los usuarios.

"Horribles capitalistas"

"Gran tema, sin embargo, dejen de poner plataformas a Jeff Bezos y Lauren Sánchez con arte y moda, dos lugares a los que estos dos horribles capitalistas sin restricciones nunca pertenecerán, no importa cuánto dinero quieran tirar para comprar una cultura que nunca han cultivado y nunca habitarán", ha comentado un seguidor de la cuenta.

"Ah, así que nos dirigimos a toda velocidad hacia el fascismo", ha escrito otro. "Estamos en la fase final del capitalismo. Multimillonarios financiando a otros multimillonarios para sus fiestas de lujo", ha considerado otro usuario. Algunos, incluso, ya están pidiendo que se boicotee el evento.

Además de Bezos y Sánchez, esta edición contará con los patrocinios de la casa de moda Saint Laurent y Condé Nast, el grupo de medios propietario de 'Vogue' y muchas otras publicaciones.

Precedentes

Si bien Louis Vuitton patrocinó el evento el año pasado, esta no será la primera vez que una pareja adinerada financie la Met Gala. En 2018, el director ejecutivo de Blackstone, Stephen A. Schwarzman, y su esposa, Christine, fueron los principales patrocinadores de la gala que dirige Anna Wintour. Sin embargo, muchos ven en la participación de este año de Bezos y Sánchez, una pareja que algunos ven como la deriva de EEUU hacia un sistema oligárquico dominado por las grandes fortunas, el principio del fin de una Met Gala auténtica y artística.

Tal como escribe Ellie Muir en 'The Independent', "en su nuevo rol, la pareja supervisará todo, desde las invitaciones hasta la logística y la presentación general del evento. Me imagino vestidos de alta costura entregados en cajas de cartón de Amazon , la alfombra roja transmitida en Prime Video y a las celebridades llegando a Nueva York en el cohete 'Blue Origin' de Bezos (...). Es cierto que este probablemente sea el sueño de Sánchez, no el de Bezos. Se cree que la experiodista fue clave para transformar la imagen de su esposo, de genio tecnológico de Amazon a miembro de la élite mundial vestido de etiqueta. Comprar su entrada al evento más importante del calendario social parece ser parte de un plan para dominar la cultura".

¿Afectará a los invitados?

A la boda de Bezos y Sánchez en Venecia, cuyo coste rondó los 500 millones de dólares, acudieron primeras espadas como Bill Gates, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Ivanka Trump y las Kardashian. Además de a estos, ¿invitarán a otros magnates con afinidades políticas? Recuerden la foto de la pareja junto a otros grandes empresarios tecnológicos en la investidura del presidente Donald Trump en enero. Sánchez invitará a su grupo de amigas con las que subió al 'Blue Origin', la cantante Katy Perry entre ellas?

En todo caso, la participación del tercer hombre más rico del mundo en un evento como la Met Gala indica un preocupante cambio hacia un panorama artístico y cultural que se puede comprar. ¿Restará creatividad y diversidad a los 'Oscar de la Moda'?

Lo podremos ver en mayo.