Sin móviles, con vibras rococó glam y mesas serpenteantes... Nuevo decálogo de tendencias para las bodas en 2026

Las parejas que tienen pensado casarse en 2026 seguro que están pendientes de las últimas tendencias del sector nupcial y de las bodas de famosos que más han brillado en las revistas recientemente. En este sentido, por su originalidad y belleza, el mes pasado se han celebrado dos enlaces que han dejado huella.

Por un lado, el de la actriz Selena Gomez con el productor Benny Blanco, en el que la novia lució cuatro diseños románticos de Ralph Lauren. Y por el otro, el de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, que en su boda con el empresario Alex Gruszynski eligió un antiguo monasterio de Valladolid, y adornó el altar de Abadía Retuerta con cientos de velas y cortinas que colgaban desde los techos. Un rollo muy gótico y glamuroso por expreso deseo de la novia, que eligió un ramo de calas negras, el mismo color de los vestidos de sus damas de honor: Dakota, Atherton Grace Johnson (la hija de Don Johnson y Kelley Phleger) y Adaline Gruszynski, hermana del novio.

En base a esto y a las preferencias de los novios y los proveedores del sector, el portal de referencia Bodas.net, acaba de elaborar un guía completa con todo lo que se llevará el año que viene. He aquí el decálogo.

Rococó y glam Aunque el 'menos es más', el minimalismo, nunca pasa de moda, el próximo año también sorprenderá por el 'revival' rococó glam. Es un estilo caracterizado por la opulencia, pero desde una perspectiva más moderna y atrevida. Hablamos de salones con telas drapeadas, con colores llamativos (como dorados, burdeos, malva...) mezclados con tonos pastel empolvados. Veremos una decoración con molduras ornamentadas, candelabros y manteles con bordados intrincados. Pero también 'photocalls' con fondos aterciopelados, sillas de Lucite, sombreros boater y marcos dorados. Todo, de lo más instagrameable.

Los viejos candelabros, en las nuevas bodas. / CAMERA OBSCURA PHOTO & FILM

'Unplugged': sin móviles, por favor Además de las extremas medidas de seguridad y de los contratos de confidencialidad, en la boda de Stella del Carmen se prohibieron los móviles a los invitados. Había que proteger la exclusiva de '¡Hola!', pero también favorecer que los invitados disfrutaran plenamente de la celebración. Esta es, precisamente, otra de las características de las bodas que vienen. Y es que, pese a que parece algo imposible, son cada vez más las parejas que piden a sus invitados que "olviden" sus teléfonos móviles por unas horas y vivan la boda sin ataduras. Para que nadie se lo tome a mal, se indicar en las invitaciones de boda o colocando un cartel en la entrada del lugar de la boda.

Cartel anunciando que la boda, mejor sin móviles. / CAMERA OBSCURA PHOTO & FILM

Mesas serpenteantes Aunque ya hace tiempo que las 'infinity tables' están de moda en las bodas (mesas rectangulares de unos 30 comensales o imperiales, de 70 personas), en 2026 llega la nueva versión: las serpenteantes. Gustan por ser elegantes y visualmente atractivas, y además se adaptan sin problema a cualquier espacio. Y como cada invitado puede sentarse donde quiera, se fomenta la socialización. Son ideales para bodas al aire libre.

Las mesas serpenteantes. último grito en bodas. / CAMERA OBSCURA PHOTO & FILM

Barra de zumos y aguas de sabores Además de los clásicos combinados y cócteles, en las bodas de 2026 será tendencia pedir zumos, refrescos, 'mocktails' (cócteles sin alcohol) y aguas de sabores con frutas y verduras. Servián para dar un toque de color al resto de elementos decorativos.

La barra de zumos es una opción que cada vez gusta más en las bodas. / CAMERA OBSCURA PHOTO & FILM

Mantelerías y drapeados Más allá de una paleta de colores serena, la moda primará las mantelerías lisas como contrapunto perfecto a una decoración botánica o incluso con peces. También destaca el gusto por las telas drapeadas para vestir distintos espacios. Esto le aportará un toque diferente al altar, para añadir elegancia en la zona del banquete, para animar la zona de la fiesta... Lo cierto es que quedan geniales, solas o combinadas con flores o con globos.

Las mantelerías, lisas por favor. / CAMERA OBSCURA PHOTO & FILM

Perlas a gogó Las perlas siempre han acompañado el 'look' clásico de las novias. Y el próximo año, con el estilo rococó a tope, se impondrán más que nunca, también en la decoración. Se van a ver en centros de mesa, en los arreglos florales, en las copas, en el altar o en algunos rincones como el del 'candy bar', entremezclándolas con candelabros...

Una tarta nupcial, adornada con perlas. / CAMERA OBSCURA PHOTO & FILM

Azul 'serenity' y espejos En 2026, los espejos de boda se convertirán en piezas imprescindibles en la decoración. Sobre todo se usarán en los espacios de bienvenida acompañados de un bonito mensaje para los invitados. El azul 'serenity' será el preferido en mantelerías, servilletas, copas, carteles, flores, velas... Se trata de una tonalidad suave con matices grises, que combina bien con blanco o con un color opuesto en el círculo cromático: el rosa cuarzo.

El azul sereno no solo vestirá la decoración, también a los novios. / CAMERA OBSCURA PHOTO & FILM

Damas de honor diferentes Hasta ahora, la tradición era que las damas de honor se vestían todas con un modelo idéntico o bien diseños diferentes en cuanto a corte y escote, pero con un denominador común: el color. Pero en 2026 llega la tendencia de 'mismatched bridesmaids' o damas de honor diferentes. Se podrá escoger vestidos diferentes en cuanto a estilo, tela y color en función del gusto de cada una y de su silueta. Entonces, ¿en qué se distinguirán del resto de invitadas?. Pues quizá en el empleo de diferentes tonos del mismo color o bien una mezcla de colores complementarios, o bien, por apostar por un tema definido.

Las damas de honor pueden llevar diseños y colores distintos, siempre bajo una misma temática. / EPC

Moda y maquillaje Por lo general, en cuanto a moda, las novias del 2026 se dividirán entre las que buscan diseños minimalistas, siluetas limpias con capas ligeras y vuelo sutil (un detalle, se van a ver muchas mantillas, en lugar del velo clásico y novias con capa), y las más atrevidas, que apostarán por la temática rococó: corsés, drapeados, perlas y flores. En cuanto a colores, más allá del blanco tradicional y del negro barroco, también se verán vestidos en rosa empolvado, plata, el dorado y el mismo azul sereno de la decoración. En cuanto a maquillaje, la tendencia será mostrar una piel jugosa y saludable. El semirrecogido sencillo y los moños de bailarina pulidos y sin decoración o pelo suelto con ondas será lo más demandado, así como las uñas 'milky' (lechosas).

El moño será uno de los peinados estrella de las novias. / CAMERA OBSCURA PHOTO & FILM

Luna de miel: destinos desconocidos Alejarse del bullicio digital se ha convertido en una nueva filosofía, JOMO -por sus siglas en inglés-, que inspira los nuevos viajes de los novios. Este movimiento defiende la idea de que no estar presente o "perderse algo" no solo es aceptable, sino que puede convertirse en una fuente de satisfacción. Así, este 2026 las parejas buscarán destinos desconocidos y apartados, perfectos para una conexión real. Algunos destinos que ya se están reservando son la Isla de Herón (pequeño paraíso en Australia con arrecifes de coral y solitarias playas de aguas turquesa y arena blanca); Islandia (todos sus lugares son ideales para desconectar de verdad, como la Blue Lagoon o las cataratas Gullfoss, o sus auroras boreales), y Namibia (además de safaris, también el cañón del río Fish o Walvis Way, unos humedales con más de 60 mil aves). También hay otra tendencia 'revival': muchas parejas deciden volver a la primera ciudad a la que viajaron juntos.