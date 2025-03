El 'boom' de vestir a la reina Letizia: "He tenido apoyo y visibilidad".

"No queda ninguno. Es imposible conseguir más". Es la respuesta de Carmen Galán, la propietaria de la marca Miamoda de Algemesí, cada vez que le llaman para pedirle el vestido que lució la reina Letizia a finales de noviembre con motivo de la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes en Sevilla.

La monarca ha vuelto a sacar este vestido de su armario para presidir tres audiencias en el Palacio de la Zarzuela a lo largo de esta mañana. Y esta prenda ha vuelto a acaparar la mirada de muchos seguidores y fanáticos de la moda, que se preguntan de dónde procede el "look perfecto" para un día de lluvia.

La reina vuelve a homenajear, como ya ha hecho en varias ocasiones, a los afectados por la dana casi cinco meses después de las inundaciones. La tienda de Carmen Galán sufrió el desbordamiento del río Magro en Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera. Este local tuvo que estar cerrado al público durante varias semanas para poder reponer el mobiliario y la ropa dañada.

"Es un orgullo que lo vuelva a lucir", señala Galán, quien agradece la visibilidad obtenida durante estas semanas gracias al apoyo de la monarca. "Ha sido muy importante y, sobre todo, un gran apoyo. Nunca lo hubiera imaginado", recalca.

Clientes y seguidores de la monarca todavía llaman a esta tienda de Algemesí para conseguir el vestido, aunque "es imposible". "Si hubiera tenido 10.000 vestidos, los hubiera vendido", reconoce.

"Es un vestido que si sabes lucirlo, queda muy bien", reconoce Galán. Concretamente, se trata de un vestido en tono burdeos confeccionado en canalé, con cuello subido y falda abierta. La monarca le ha añadido un cinturón para resaltar la silueta.

"Tuve que pedir más"

Tras el éxito, Galán tuvo que pedir más vestidos a la fábrica con la que trabaja. "Se agotaron enseguida. Si hubiera tenido 10.000, los hubiera vendido. Fue impresionante", reitera.

La propietaria ha conseguido una gran visibilidad gracias a la monarca. Esto se ha traducido en las ventas 'online'. "Ha habido un gran incremento", reconoce. Sin embargo, esta prenda ya no se encuentra en el catálogo. En este sentido, Galán indica que "aún me siguen llamando". "Me queda el mismo vestido en negro. Es el de la talla de la reina. No sé si venderlo", afirma.

Tras varios meses de lucha y trabajo a contrarreloj para poder recuperar prácticamente la normalidad, la propietaria se encuentra preparando la nueva campaña de verano. "Estamos ya al 100 %", señala.

A pesar de ello, es consciente de que la situación en el municipio es complicada. "No somos un artículo de primera necesidad, por lo que la gente que lo ha perdido todo, preferirá gastar sus ahorros en cosas más necesarias. A nivel online ha habido un incremento de ventas, pero en físico está siendo más complicado", indica.

Galán, sin embargo, ha conseguido salir adelante, aunque reconoce que no ha sido fácil. Agradece el apoyo de la reina y espera que "vuelva a confiar en nosotros".