También en el amor el coronavirus hizo estragos. Solo en marzo y abril de 2020 se anularon 17.000 bodas en España. Pero tras meses de cancelaciones y aplazamientos a causa de las restricciones sanitarias, en el 2022 el mundo nupcial vivió, como el resto de los eventos, un resurgir, superando los casamientos los niveles prepandémicos. Así, con perspectivas más que optimistas, se celebra durante estos días la Barcelona Bridal Fashion Week, la semana de la moda nupcial que acoge la Fira de Barcelona, en la que 33 diseñadores y enseñas como Isabel Sanchís, Yolancris, Elie Saab o Atelier Pronovias presentan más de 800 trajes para novios e invitadas, ante la expectante mirada de distribuidores, compradores, periodistas especializados y celebridades. Es decir, creatividad y business con la Fira de Barcelona como escenario.

El jueves por la noche se sirvió uno de los platos fuertes, el show y la cena posterior de Rosa Clará. Clará fundó su marca homónima de vestidos de novia en 1995, con la apertura de su primera boutique en el barcelonés Paseo de Gràcia. Desde entonces ha levantado un imperio internacional, expandiéndose a 80 países con más de 4.000 puntos de venta.Una de sus estrategias más interesantes pasó por contar con colaboraciones de diseñadores míticos, empezando por el creador de alta costura Christian Lacroix, y siguiendo con otros nombres imprescindibles como el llorado director creativo de Chanel y Fendi, Karl Lagerfeld, o uno de los reyes de las alfombras rojas, Zuhair Murad.

El año pasado se alió con una de las famosas más buscadas de nuestro país, Paloma Cuevas (ex de Enrique Ponce y actual pareja del cantante Luis Miguel), quien colaboró en una línea de trajes de fiesta bautizada cristalinamente como Paloma Cuevas x Rosa Clará.

Por último, y no menos importante, están las famosas (muy famosas) que la han escogido para que las vista en el Día D: Paula Echevarría (la primera cara conocida que vistió de la marca en el gran día, en su enlace con David Bustamante), Paulina Rubio, Esther Cañadas. Antonela Roccuzzo, esposa de Leo Messi, o Maria Francisca Perelló en su boda con Rafa Nadal.

Imágenes de la pasarela de la colección de Rosa Clará de 2024. FOTO UGO CÁMERA

Una de sus estrategias más interesantes pasó por contar con colaboraciones de diseñadores míticos, empezando por el creador de alta costura Christian Lacroix, y siguiendo con otros nombres imprescindibles como el llorado director creativo de Chanel y Fendi, Karl Lagerfeld, o uno de los reyes de las alfombras rojas, Zuhair Murad.

El año pasado se alió con una de las famosas más buscadas de nuestro país, Paloma Cuevas (ex de Enrique Ponce y actual pareja del cantante Luis Miguel), quien colaboró en una línea de trajes de fiesta bautizada cristalinamente como Paloma Cuevas x Rosa Clará.

Por último, y no menos importante, están las famosas (muy famosas) que la han escogido para que las vista en el Día D: Paula Echevarría (la primera cara conocida que vistió de la marca en el gran día, en su enlace con David Bustamante), Paulina Rubio, Esther Cañadas. Antonela Roccuzzo, esposa de Leo Messi, o Maria Francisca Perelló en su boda con Rafa Nadal.

Con estos mimbres no sorprendió que siendo una marca de éxito internacional, entre las 31 modelos que pasearon por una pasarela, destacaran algunos rostros conocidos más allá de nuestras fronteras que dieron repercusión inmediata allende los mares: la modelo y presentadora de televisión peruana Natalie Vértiz; Andrea Martínez, pareja del portero de la selección española de futbol y del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, y la pareja del cantante Álvaro Soler, la modelo Melanie Kroll.

A ritmo primero de música reggae (las modelos iban peinadas con trenzas ad hoc) y posteriormente de algunos éxitos ochenteros de Kate Bush o de The Buggles con la mítica canción Video Killed the Radio Star, lucieron desde trajes más clásicos a creaciones disruptivas, modernas y sexys, con una pierna al aire (a lo Angelina Jolie con el legendario Versace con el que sentó cátedra en los Oscar de 2012), exuberantes boas de plumas, cropped tops que dejaban ver la cintura, lacitos e incluso algún short, confeccionados con ricos tejidos, lencería, tules, etc. "Ante todo las novias quieren sentirse cómodas y únicas con un vestido a medida", señalaba Clará.

El front row también estaba jalonado de celebridades como dos glorias del deporte patrio, la nadadora Mireia Belmonte, con un palabra de honor negro con plumas en el escote, y la marchadora Raquel González; la arquitecta Sandra Garal, novia del futbolista del Real Madrid Marco Asensio; el siempre chispeante (y elegante) Boris Izaguirre, Xavier Sardà, el actor Carles Sans de Tricicle, Sharon Fonseca, actriz y modelo venezolana y pareja del empresario italiano Gianluca Vacchi, o la también actriz mexicana Paulina Goto.

La medallista Mireia Belmonte.FOTO JOAN MASATS