Todos tenemos nuestras prendas de ropa favoritas, que nos hacen sentir muy cómodos y tienen un sitio especial en nuestro armario. Esto también sucede en el caso de los vaqueros, una pieza básica que combina con todo y que te pueden salvar de cualquier situación en la que no sepas que ponerte.

Pero, ¿qué pasaría si te dijesen que no hay que introducirlos en la lavadora? Suena extremadamente raro, pero es cierto que es una de las prendas que menos lavados necesitan, eso es así. El vaquero es uno de los tejidos que más aguante tienen y salvo que se ensucien, tengan manchas o sea evidente que necesiten un lavado, lo ideal es no lavarlos de forma muy continuada para que no pierdan su color original.

Mete tus vaqueros en el congelador

Según expertos en cuidado de la ropa, meter tus jeans en el congelador por unas horas es una forma efectiva de eliminar los malos olores sin tener que lavarlos en la lavadora. El frío extremo mata las bacterias causantes de los olores y ayuda a preservar la forma y color original de tus pantalones vaqueros.

Pero, ¿cómo funciona exactamente? Los jeans pueden almacenar bacterias en sus fibras debido al sudor y la suciedad acumulada durante su uso. Al congelar los jeans, las bacterias se eliminan por completo. Además, el congelamiento también ayuda a suavizar la tela de los vaqueros y reduce la necesidad de lavarlos con frecuencia.

La diseñadora Stella McCartney incluso ha abogado por no lavar la ropa a menos que sea absolutamente necesario. Al usar el truco del congelador para mantener tus vaqueros frescos, no solo estás ahorrando agua y energía, sino también reduciendo tu huella de carbono.

Entonces, la próxima vez que te preocupe el mal olor de tus jeans, simplemente mételos en una bolsa de plástico y ponlos en el congelador durante unas horas. Además, al evitar el lavado frecuente, tus jeans durarán más y se verán como nuevos por más tiempo. ¡Una solución simple y efectiva para cuidar tus pantalones vaqueros!