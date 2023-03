Alberto Dugarte es uno de los mejores maquilladores de mundo. Conocido también como el estilista de los famosos, este profesional tinerfeño estará este sábado día 25 de marzo como una de las estrellas invitadas a la Expo Beauty Barcelona 2023, que se extenderá hasta el próximo lunes. En el encuentro participarán las marcas más prestigiosas del sector con el objetivo de dar a conocer las últimas tendencias y técnicas en peluquería, maquillaje y uñas.

También diseñador, Dugarte tiene en su lista de clientes habituales nombres de la talla de Isabel Pantoja, Ana Obregón y Georgina Rodríguez. Con el tiempo, estas famosas clientas se han convertido también en buenas amigas. "Los maquilladores somos un poco psicólogos, después de tanto tiempo juntos nos acabamos haciendo amigos", aseguró. "La intimidad del camerino es un lugar de confidencias que si se grabara sería número uno en cualquier reality", bromeó.

Y de televisión Dugarte sabe un rato. No en vano, ha sido director de peluquería y maquillaje en numerosos programas: Idols Kids y Got Talent (Telecinco), Adivina qué hago esta noche (Cuatro), Fam Jam (Disney Channel), Me quedo contigo (Telecinco), El Gran Show (Telecinco), Mask Singer (Antena 3), The Dancer (TVE1), Historias de Alcafran (Jose Mota TVE), Soy Georgina (Netflix) Martínez y Hermanos (Movistar Plus) y el último reality show de Warner Bros International Television Production Para toda la vida: The Bachelorette. También ha sido condecorado con la Medalla de oro al Mérito del Trabajo.

"Mis inicios fueron muy difíciles. Al principio enviaba mi currículum y trabajos a agencias de modelos, maquilladores, televisiones y o no me respondían o me decían que no. Pero yo creía en mí y seguí, hice muchos intercambios para exponer mi trabajo, darme a conocer y poder encontrar una oportunidad", rememoró el titulado en Diseño de Moda por la Escuela Fernando Estévez de Tenerife, donde en su primer año de estudios se hizo con el premio Jóvenes Diseñadores de la Isla.

Con motivo de su participación en Expo Beauty, habló de su relación con algunas de sus clientas. Sobre Ana Obregón e Isabel Pantoja indicó que son, ambas, muy perfeccionistas. "Cuidan al máximo todos los detalles de sus estilismos, me gusta que las artistas con las que trabajo sean exigentes pues me hace estar activo y con las armas cargadas para que estén espectaculares", aseguró. Dugarte, de hecho, es en parte responsable de ese aire renovado que luce actualmente Isabel Pantoja. "Ella tiene un antes y un después de pasar por Supervivientes. La isla mostró a una Isabel natural, se quitó esa carcasa de maquillaje y peluquería muy perfecta. Eso la rejuveneció mucho y me puso el camino muy fácil para asesorarle en un look más sutil, menos marcado de ojos y más luminoso".

También se ha convertido en colaborador habitual de Georgina Rodríguez. Conoció a la mediática esposa de Cristiano Ronaldo en el programa Mask Singer. "Allí surgió el flechazo", dijo. "Después me llamó para trabajar en su docuserie y viajar por todo el mundo. Es muy linda y lo pasado increíble".

Sus sueños incluyen sacar su propia línea de maquillaje y reconoce que su principal virtud es su enorme capacidad de trabajo. "A veces yo mismo me pregunto de dónde saco el tiempo pero creo que el secreto es dormir poco y trabajar todos los días se la semana. No me cuesta porque amo lo que hago", concluyó.