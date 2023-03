La primavera está a punto de llegar y este bolso que te vamos a mostrar puede ser el complemento ideal para lucir cuando las temperaturas comienzan a subir. Y es que aunque la temporada de rebajas ha acabado ya, El Corte Inglés nos acaba de dar una magnífica noticia rebajando a la mitad un bolso de Bimba y Lola que es de lo más divertido y chic.

Desde luego que si buscamos un look desenfadado este es el complemento ideal. No lo dudes. En El Corte Inglés hemos encontrado un bolso de Bimba y Lola que no puede faltar en nuestro armario por su color vitamina y su tejido. Este bolso de tamaño mediano es perfecto para cualquier ocasión, desde una salida casual hasta una noche elegante. Su cierre de solapa y su asa de cadena lo hacen práctico y fácil de llevar.

El exterior personalizado con el logo LB de Bimba y Lola añade un toque de estilo y sofisticación a este bolso ya de por sí impresionante. su tejido es de pelo suave en tono amarillo claro, toda una declaración de moda ya que esta paleta vuelve a llevarse para la próxima temporada de primavera.

Toque de color a tu armario

Es el complemento perfecto para añadir un toque de color a tu armario, y la calidad de Bimba y Lola garantiza que durará muchos años. Su tamaño mediano lo hace lo suficientemente grande para llevar todo lo esencial, pero lo suficientemente compacto como para ser fácil de llevar.

Si buscas un bolso que te haga sentir bien y te ayude a destacar, este bolso de pelo amarillo claro de Bimba y Lola es la elección perfecta. Su precio es de 97 euros, aunque antes costaba 195 euros. Menudo rebajón!!