El cantante Justin Bieber ha arremetido contra H&M por la ropa que acaba de sacar a la venta con su imagen. Según el artista canadiense, el gigante sueco no habría obtenido su aprobación, por lo que pide a sus millones de fans que no adquieran ninguna de las prendas de la colección.

"No aprobé nada de la colección de merchandising que han presentado en H&M... todo ha sido sin mi permiso y aprobación", ha asegurado en una story de Instagram, en la que ha alentado a sus 270 millones de seguidores a no adquirir nada. "El merchandising que H&M ha hecho de mí es basura y yo no la aprobé. No la compréis", ha añadido en otra publicación.

El efecto ha sido inmediato, ya que los fans del canadiense están llenando las publicaciones de la cuenta de H&M en Instagram con comentarios como "Qué vergüenza", "Espero que él y su equipo os demanden" o "Paren la colección de Bieber, es inaceptable". La compañía sueca se ha defendido y ha comentado a Reuters, por escrito y a través de un portavoz, que "H&M siguió los procedimientos de aprobación adecuados" de la misma forma "que con todos los demás productos y asociaciones con licencias".

Varias prendas en la colección

Hasta que el conflicto se resuelva, cualquier persona en España podrá adquirir, por ejemplo, una camiseta oversize de manga larga en punto de algodón por 19,99 euros.

En total, la colección incluye varias prendas, entre ellas camisetas, sudaderas y tote bags. Todas ellas vienen con imágenes de Bieber impresas. Algunas llevan escrito también por escrito "I miss you more than life" (una frase sacada de su tema Ghost) y "WORLD TOUR". Según la página web, estarán disponibles próximamente.