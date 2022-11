Los amantes de los estilismos de la neoyornquina más fashion están de enhorabuena y es que Zara ha replicado uno de los monos más viralizados de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en And Just Like That. Desde que la actriz protagonizara una de las series más exitosas de HBO, Sex and the City, sus estilismos se convirtieron en algunos de los más codiciados de la pequeña pantalla.

Hace tan solo unas semanas arrancaba en Nueva York el rodaje de la segunda temporada de And Just Like That, aunque no será hasta mediados de 2023 cuando HBO Max estrene los nuevos episodios. Como ya es habitual, los looks de la escritora ya están dando que hablar y uno de ellos ha sido uno que Carrie luce con un bolso con forma de paloma de JW Anderson. View this post on Instagram A post shared by And Just Like That... Costumes (@andjustlikethatcostumes) Este peculiar bolso lo combina con un mono gris, una de las grandes tendencias de la temporada, y con el tejido desgastado. El look lo acompaña con unos calcetines altos y unas sandalias de Dior, además de dos mini bolsos baguette satinados de Fendi, una de sus marcas favoritas. View this post on Instagram A post shared by And Just Like That... Costumes (@andjustlikethatcostumes) Versión 'low cost' Ahora este mono con cremalleras tiene su versión en Zara, un diseño similar en color verde caqui, con cuello solapa, manga larga acabada en puño, bolsillos de plastrón y detalle de trabillas en cintura y bajos. Una pieza que tiene un precio de 49,95 euros y que por el momento está disponible en todas las tallas, desde la XS a la XXL.