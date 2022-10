La trigésima edición de la 080 Barcelona Fashion, que se celebrará del 25 al 28 de octubre, estará marcada por la vuelta a la presencialidad, tras cuatro citas digitales, y una mayor implicación de la moda "sostenible", con un desfile basado en prendas de segunda mano.

Reutilización y ropa de segunda mano para "aumentar la concienciación" sobre el medio ambiente, apuntó este lunes la directora general del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), Agnès Russiñol.

"La mayoría de prendas se tira a la basura sin reciclarse y eso tiene un alto coste medioambiental. Por eso, desde las instituciones queremos visualizar algunas iniciativas como la de las plantas de recuperación, de la que proceden las prendas que se verán en la pasarela", explicó el director de la Agencia de Residuos de Cataluña, Isaac Peraire.

El desfile con prendas de segunda mano lleva el nombre de "Reborn" ('Renacido'), colección creada con ropa recuperada al 100 % de plantas de clasificación de residuos textiles y tiendas de segunda mano como Humana, que han pasado el filtro de los estilistas Fermin+Gilles.

Tras cuatro ediciones de desfiles pregrabados, sin público, en distintos escenarios icónicos de Barcelona (noreste español), la 080 Fashion vuelve en directo y en el mismo lugar que antes de la pandemia, el recinto modernista de Sant Pau.

Participarán 23 firmas, incluidas veteranas de esta pasarela como Custo Barcelona, Lola Casademunt by Maite, Simorra, Txell Miras o Menchen Tomas. Y otras que desfilarán por vez primera con público, como Is Coming o The label edition.

En un formato más cercano a la tecnología que a las propuestas de desfile clásicas, la marca LR3 presentará una "experiencia digital pionera", en la que "se irá de lo físico a lo virtual", adelantó la responsable de la 080 Barcelona Fashion, Marta Coca.