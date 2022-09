El otoño es una época en la que se celebran bodas, sobre todo, el final de septiembre y en el mes de octubre, cuando hace un tiempo muy similar al de la primavera con temperaturas diurnas muy suaves.

Que te inviten a una boda, o a cualquier tipo de acto, siempre es un momento que genera estrés, pues no sabes qué ponerte y es posible que ahora mismo la economía no esté para muchos gastos, así que seguro que este look te puede interesar.

Un vestido por menos de 20 euros

Escoger un vestido siempre es un quebradero de cabeza, de forma que el de Lefties por 19,99 euros puede ser el ideal para las bodas de otoño, en especial cuando se celebran en esos días en los que hace buen tiempo.

Es de corte midi, con su abertura bajo el cuello y en la parte inferior cerrándose con una cremallera por detrás que queda oculta por el mismo vestido. El cuello es redondo y la manga larga, fina e ideal para temperaturas suaves con las cuales estaremos muy a gusto.

Puedes completar el look con unos zapatos low cost

Además del vestido, una parte fundamental de la vestimenta de cara a ir a los eventos son los zapatos, y puedes optar por un zapato de tacón alto y destalonado, de nuevo hecho con el fin de no dar mucho calor en esos días de otoño en los que luce el sol.

Son muy cómodos debido a que el tacón no es estrecho y su importe es de 17,99 euros, casi un regalo cuando hablamos de calzado de este tipo y para eventos, puesto que sus precios suelen ser mucho mayores a pesar de que la calidad no acompañe.

Gracias a Lefties no hace falta dejarse un sueldo si tienes que asistir a un evento, puesto que por menos de 40 euros puedes comprar un vestido y unos zapatos de tacón, que podrás completar con cualquier accesorio vistoso que tengas por casa, destinado a las ocasiones especiales.